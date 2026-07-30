Madagascar: Tsaramasay - Un 4x4 renverse un garçon de 2 ans

Un garçon de 2 ans a été tué, mercredi matin, après avoir été percuté par un véhicule tout-terrain sur la route reliant Tsaramasay au Village des Jeux. Son père a déposé plainte contre le conducteur.

L'accident s'est produit vers 9 h 08 sur l'étroite chausséelongeant le canal Andriantany, à Tsaramasay. L'enfant marchait aux côtés de sa mère, enceinte, qui le tenait par la main, lorsqu'une Toyota Land Cruiser l'a heurté avant de le projeter sous sa roue arrière droite.

Le père de l'enfant, qui se trouvait de l'autre côté de la route, les attendait. Le garçon est mort sur le coup. Sa dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital Joseph-Ravoahangy-Andrianavalona par les agents du Bureau municipal d'hygiène (BMH).

Le conducteur, qui se trouvait à bord du véhicule avec deux passagers, a été placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade des accidents de Tsaralalàna.

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Selon plusieurs témoins, le véhicule aurait circulé à vive allure sur cette voie étroite et très fréquentée.

Les proches de la victime insistent sur le fait que l'enfant n'était pas seul au moment du drame. « Le petit garçon était tenu par sa mère », ont-ils affirmé.

Une route jugée dangereuse

En état de choc, celle-ci a été éloignée des lieux afin d'éviter qu'elle ne s'évanouisse devant la scène.

Le véhicule s'est immobilisé immédiatement après l'accident. Le conducteur en est descendu, avant que plusieurs habitants ne se rassemblent autour de lui. Craignant une réaction violente de la foule, certains riverains lui ont conseillé de regagner l'habitacle et d'en verrouiller les portières.

Les policiers du poste avancé d'Ankorondrano sont arrivés environ cinq minutes après l'alerte, puis ont été rejoints par des renforts. Malgré la tension, aucun incident n'a été signalé.

Vers 11 heures, les agents du BMH ont évacué la dépouille. La famille, domiciliée à Ankorondrano-Andrefana, devait rejoindre des proches à Ankorondrano-Andranomahery, où le corps devait être veillé.

Les habitants du quartier dénoncent depuis longtemps la dangerosité de cette route, jugée trop étroite pour accueillir simultanément voitures, motos, charrettes et piétons. L'enfant était le fils unique du couple. Sa mère est enceinte. Le père a déposé plainte contre le conducteur.