Madagascar: Antsahamanitra- Olombelo Ricky rendra hommage à Ramy Franck

La 35e édition de Manal'Azy Vita Bacc, organisée samedi 1er août à Antsahamanitra, rendra hommage à Ramy Franck, récemment disparu.

La musique résonnera aussi en mémoire de Ramy Franck, samedi 1er août, à Antsahamanitra. Pour sa 35e édition, Manal'Azy Vita Bacc consacrera une partie de son programme à cette figure de la scène musicale malgache, récemment disparue. Initialement prévu le 24 juillet, à l'issue des épreuves du baccalauréat, le spectacle avait été reporté.

Créé par Olombelo Ricky, l'événement entend offrir aux nouveaux bacheliers un moment de détente après les examens. Lors d'une conférence de presse, l'artiste a expliqué vouloir maintenir cette tradition malgré un calendrier culturel chargé et des conditions d'organisation difficiles.

« Actuellement, il est difficile d'organiser un événement en raison des nombreux autres rendez-vous, mais nous tenons à maintenir cette tradition que j'ai créée pour les élèves qui viennent de terminer le baccalauréat, afin qu'ils puissent se détendre, se défouler et évacuer le stress à travers la musique », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un rite de passage

Le spectacle commencera exceptionnellement à 15 heures et durera environ quatre heures. Ce choix doit permettre à la manifestation de se dérouler en journée et de renforcer la sécurité du public. Les billets déjà achetés restent valables.

Depuis sa création, Manal'Azy Vita Bacc s'est imposé comme un rendez-vous marquant la transition entre la vie lycéenne et les études supérieures. Le concept est né de la volonté d'offrir un espace de respiration aux jeunes à l'issue des examens, y compris lorsque ceux-ci ont été perturbés ou reportés, comme lors de la crise politique qui avait entraîné le décalage du baccalauréat au mois d'octobre.

Pour cette édition, Olombelo Ricky sera accompagné de son équipe habituelle, composée notamment de Miary Tanjona aux percussions, Mendrika Rasolomahatratra aux aponga maro anaka, Dina au chant, ainsi que Tiandray Razakamiadana et Kevin Mirija au saxophone.

La formation a évolué au fil des années, certains musiciens ayant poursuivi d'autres projets à l'étranger après plusieurs tournées internationales. Le répertoire retracera différentes périodes de la carrière d'Olombelo Ricky, de Kiala Ngita à Vazimba Vokal Mozika, avec des titres comme « Iny Havako Iny » et « Tretrika ».

En trente-cinq éditions, Manal'Azy est également devenu une scène d'expression pour de nombreux artistes. Olombelo Ricky y a notamment accueilli Salala, Dahopp, AVM, Sadabe, Jaojoby, Lalatiana, Taty Rahely, ainsi que MFakela, chanteur installé à Berlin, et Sylvain Marc, présenté comme le premier Malgache à avoir joué de la guitare basse.

L'artiste regrette toutefois une évolution du spectacle vivant dans laquelle la création scénique repose de plus en plus sur les écrans géants et les jeux de lumière.

Après cette édition, Olombelo Ricky devrait entamer une tournée internationale, la saison estivale étant marquée par plusieurs festivals à l'étranger jusqu'en septembre. La tenue d'une nouvelle édition de Manal'Azy Tanora Zokiny demeure, en revanche, incertaine, la période suivant le 15 août correspondant aux vacances.