Madagascar: Antsiranana - Foire Meva 2026 devient le carrefour des investissements

La 12e édition de la Foire Meva s'est ouverte à Antsiranana sous le signe de l'investissement et de l'innovation. L'événement met en avant les potentialités économiques du Nord.

Depuis sa création, la Foire économique Meva s'est progressivement imposée comme le plus grand rendez-vous économique de la région Diana. Bien plus qu'une simple exposition commerciale, elle est devenue un véritable levier de développement, favorisant les rencontres d'affaires, la valorisation des produits locaux, l'émergence de nouveaux entrepreneurs et la promotion des potentialités économiques du Nord de Madagascar.

La 12e édition de la Foire Meva s'est ouverte, hier, à Antsiranana, et durera quatre jours, sous le signe de l'investissement, de l'innovation et de l'ouverture sur l'océan Indien. Dès les premières heures de la première journée, l'esplanade de la Place Foch s'est animée d'une effervescence inhabituelle. Les allées de la Foire Meva accueillaient déjà exposants, investisseurs, visiteurs et délégations officielles, venus prendre part à l'ouverture de la douzième édition de cet événement devenu, au fil des années, l'un des principaux rendez-vous économiques de Madagascar.

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Agriculture, pêche, élevage, agroalimentaire, artisanat, tourisme, industrie, commerce, banques, télécommunications et services y présentent leurs innovations, leurs produits et leurs projets.

L'ouverture officielle a été présidée par le ministre du Commerce et de la Consommation, Michela Andriamadison, qui a procédé à la déclaration officielle d'ouverture de la foire. À ses côtés figuraient les personnalités politico-administratives de la région ainsi que le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Antsiranana (CCIA), Laou-po Wilfrid, précurseur de l'événement.

Dans leurs différentes interventions, les responsables ont rappelé que le développement économique régional passe par une alliance solide entre les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers.

Selon les explications, l'un des impacts les plus visibles concerne le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises (PME), des coopératives et des entrepreneurs individuels. Grâce aux rencontres d'affaires organisées durant la foire, de nombreux opérateurs ont pu établir des partenariats techniques et commerciaux, accéder à de nouveaux marchés et améliorer leurs méthodes de production. Plusieurs entreprises ont ainsi diversifié leurs activités, augmenté leur production et renforcé leur compétitivité.

Retombées positives

La présence régulière des banques, des institutions financières et des organismes d'appui à l'entrepreneuriat permet aux porteurs de projets de présenter leurs initiatives directement aux partenaires financiers. Plusieurs exposants ont ainsi obtenu des crédits, des financements ou des accompagnements techniques ayant permis la concrétisation de leurs projets d'investissement.

L'implantation d'une entreprise chinoise spécialisée dans le secteur de l'énergie illustre cette dynamique et démontre que la foire peut déboucher sur des investissements productifs générateurs d'emplois et de valeur ajoutée pour le territoire. La participation des représentants des chambres de commerce de La Réunion et de Mayotte traduit l'intérêt grandissant porté à la région Diana.

D'une édition à l'autre, les demandes de participation ont fortement progressé, au point que les organisateurs ont parfois été contraints de limiter les inscriptions en raison des capacités d'accueil disponibles. Cette forte adhésion témoigne de la confiance accordée à la Foire Meva par les acteurs économiques.

La Foire Meva a aussi joué un rôle important dans la promotion du « consommer local ». Chaque édition génère des retombées positives pour les hôtels, les restaurants, les transporteurs, les commerçants et de nombreux prestataires de services.

De son côté, le président de la CCIA a tenu à préciser que cette dynamique repose notamment sur une politique d'accessibilité volontaire. Contrairement à de nombreuses manifestations commerciales où le coût de location d'un stand peut atteindre des millions d'ariary, la CCIA maintient un tarif symbolique de 25 000 ariary par jour. Ce choix stratégique, rendu possible grâce au soutien des partenaires techniques et financiers ainsi qu'à l'utilisation des infrastructures existantes, propriété propre de l'organisation, permet aux très petites entreprises, aux artisans, aux jeunes entrepreneurs et aux coopératives de participer dans des conditions équitables.