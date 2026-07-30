Madagascar: Concertationnationale - Les jeunes rassemblent leurs idées

La Concertation nationale des jeunes entre dans sa phase finale. Réunis pendant quatre jours au Centre de conférences internationales (CCI) d'Ivato, des centaines de jeunes venus de toute la Grande Île formulent leurs attentes et leurs propositions pour la refondation du pays.

Le CCI Ivato s'est transformé en grand forum de la jeunesse. Entre applaudissements, débats nourris et prises de parole, les représentants des jeunes venus des 24 régions font entendre leurs préoccupations et leurs aspirations.

Débats

Placée sous le thème « Donner une voix aux jeunes pour la refondation de Madagascar », la concertation se déroule en deux temps : trois jours d'ateliers thématiques, qui ont débuté hier et se poursuivront jusqu'à demain, puis une journée consacrée à la restitution et à l'adoption des recommandations finales. Celles-ci seront remises le 1er août aux plus hautes autorités. Avec une population majoritairement jeune, Madagascar dispose d'un important vivier d'idées et d'énergies.

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Selon Maître Hanitra Razafimanantsoa, ministre d'État chargée de la Refondation, cette concertation doit constituer « un espace d'écoute, de dialogue et d'expression ». « Il ne peut y avoir de refondation durable et efficace sans les jeunes », a-t-elle affirmé.

Les débats ont d'emblée été intenses. Sur le plan politique, des étudiants des universités de Toliara et de Fianarantsoa ont plaidé pour un modèle d'État fédéral, jugeant que « la centralisation concentre excessivement les décisions à Antananarivo ».

D'autres ont réclamé une réforme en profondeur des institutions. Les représentants de Gen Z Madagasikara Ofisialy ont rappelé que la manifestation d'avril dernier traduisait cette exigence de changement. « Il ne peut y avoir de réforme d'un système mort. Nous demandons la dissolution de l'Assemblée nationale », ont-ils revendiqué.

Dans une allocution vidéo préenregistrée, Alain Rasambany, ministre de la Jeunesse et des Sports, a précisé l'enjeu : « Cette concertation pose les bases des grandes orientations, élabore des stratégies et définit un calendrier de mise en oeuvre. Les conclusions seront remises au président de la Refondation, au Premier ministre, au FFKM et à la communauté internationale. »

Au programme des discussions : l'organisation des élections, la réforme des institutions, la gouvernance, la relance économique, la culture et la protection de l'environnement. Autant de chantiers sur lesquels la jeunesse entend désormais peser.