Madagascar: Électrification - L'énergie solaire franchit un nouveau cap

Sun King renforce sa présence à Madagascar avec l'ouverture d'une nouvelle boutique à Andramahavola Itaosy et la mise en service d'équipements solaires au profit de la brigade locale. Cette initiative vise à améliorer l'accès à une énergie fiable dans un contexte marqué par les difficultés d'approvisionnement en électricité. L'entreprise prévoit d'investir plus de 5 millions de dollars dans le développement de solutions solaires hors réseau. Elle ambitionne ainsi d'accompagner plus de 1,5 million de nouveaux bénéficiaires d'ici 2030 et de fournir de l'énergie solaire à près de 7,5 millions de personnes dans les prochaines années.

Dans un contexte où l'accès à l'électricité reste un défi pour une partie de la population, Sun King mise sur des solutions adaptées aux réalités des ménages malgaches. Son modèle repose notamment sur un système de paiement progressif permettant aux utilisateurs d'acquérir des kits solaires en fonction de leurs capacités financières. À Itaosy, la mise en service des équipements solaires au niveau de la brigade apporte un appui concret aux agents.

Le dispositif est particulièrement utile durant les interventions nocturnes et permet de poursuivre les activités même en période de délestage.

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Solution

« Cette énergie solaire est très utile pour la brigade, surtout la nuit et pendant les délestages. Elle nous permet de continuer notre travail dans de meilleures conditions», indique Botozaha Angelo Christian, chef de brigade d'Itaosy.

« Notre objectif est de permettre aux Malgaches d'accéder à une énergie fiable et abordable. Nous ne proposons pas uniquement des produits, mais une solution qui répond aux besoins des foyers privés d'électricité », explique Avoniaina Rakotoarison, responsable marketing de Sun King Madagascar.

Avec l'ouverture de cette nouvelle boutique à Andramahavola Itaosy, l'entreprise poursuit l'élargissement de son réseau de distribution. Trois nouveaux points de vente sont prévus avant la fin de l'année, puis sept autres en 2027. Soutenue par la Banque mondiale et un partenariat avec Yas Madagascar, Sun King entend contribuer à l'électrification du pays grâce à une énergie propre et accessible.