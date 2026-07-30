Madagascar: Agents communaux - L'État clarifie les modalités de l'indemnité de logement

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a apporté des précisions sur les modalités d'application de l'indemnité de logement destinée aux agents des collectivités territoriales décentralisées. Si le décret autorise désormais un montant pouvant atteindre 200 000 ariary, sa mise en oeuvre dépendra des décisions des conseils communaux et des capacités financières de chaque collectivité.

Adopté en Conseil des ministres le 10 juin 2026, le décret n°2026-1476 fixe le montant de cette indemnité entre 14 000 ariary et 200 000 ariary pour les fonctionnaires, les agents des collectivités territoriales décentralisées et ceux des établissements publics.

Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrasana, a rappelé que les collectivités territoriales décentralisées disposent d'une autonomie administrative et financière. Le montant de l'indemnité sera ainsi fixé par le conseil communal ou municipal, selon les ressources de chaque collectivité. Le ministère a également publié une note explicative précisant les modalités de versement de cette indemnité.

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Du côté des agents communaux, des réserves subsistent toutefois quant à la faisabilité de cette mesure. Le président du Syndicat autonome de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), Nirintsoa Jaona Clément, estime que l'État central devrait prévoir un financement spécifique destiné au financement de cette indemnité. Selon lui, une commune ne peut pas créer de nouvelles ressources budgétaires en cours d'exercice pour faire face à cette nouvelle charge. À défaut, il faudra attendre le prochain vote budgétaire du conseil municipal, qui pourra éventuellement décider d'augmenter certaines recettes, notamment à travers la fiscalité locale.

Il précise également que la CUA compte environ 4 000 agents, dont 250 employés sous contrat à durée déterminée (ECD). D'après lui, seuls les agents titulaires disposant d'un numéro d'immatriculation de la fonction publique devraient bénéficier de cette indemnité, tandis que les ECD n'y seraient pas éligibles.

Pour le ministère, cette réforme s'inscrit dans l'amélioration des conditions de travail des agents publics et dans le renforcement progressif de la décentralisation. Sa mise en oeuvre effective dépendra désormais des choix budgétaires de chaque commune.