Madagascar: Tourisme balnéaire - Les hébergements affichent complet pour les vacances

30 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Les vacances scolaires donnent un nouvel élan au tourisme à Majunga. Dans plusieurs établissements d'hébergement, les réservations sont en forte hausse, au point que certains affichent complet durant cette période.

À Amborovy, le bungalow Akany Manjakavolahaja fait partie des établissements qui profitent de cette affluence. « Pendant les périodes de vacances, nous sommes presque toujours complets. En dehors de cette période, la fréquentation est beaucoup plus faible », confie le responsable de l'établissement.

Situé à proximité de la plage d'Amborovy, le site dispose de quatre bungalows. Les nuitées sont proposées à 70 000 ariary. Selon le responsable, les clients séjournent en moyenne une semaine, principalement pour profiter du littoral, du climat et des activités de loisirs qu'offre Majunga.

Au-delà de l'hébergement, Akany Manjakavolahaja met également à la disposition de sa clientèle un service de restauration, permettant aux vacanciers de prendre leurs repas sur place durant leur séjour. Cette offre contribue à répondre aux attentes des visiteurs en quête de confort et de tranquillité.

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Pour les professionnels du secteur, les vacances représentent la période la plus importante de l'année. L'afflux de visiteurs permet d'améliorer le taux d'occupation des hébergements et génère des retombées pour les restaurants, les commerces et les autres activités liées au tourisme.

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