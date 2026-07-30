Madagascar: Circulation - Une déviation mise en place entre Ampasika et Anosizato

Les usagers de la RN 58 A, entre Ampasika et Anosizato, devront modifier leur itinéraire à partir de ce soir et jusqu'à samedi matin. Le tronçon compris entre le carrefour d'Anosipatrana (PK 3+900) et le pont d'Anosizato (PK 3+000) sera totalement fermé à la circulation du jeudi 30 juillet 2026 à 21 heures au samedi 1er août 2026 à 4 heures, a annoncé, hier, le ministère des Travaux publics.

Cette mesure intervient dans le cadre de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction du fly-over d'Anosizato, prévue dans l'après-midi du 31 juillet.

Accessible

Une déviation sera mise en place afin de maintenir la circulation. Les véhicules venant d'Ampasika pourront emprunter l'itinéraire passant par Anosipatrana, Anosibe et Anosizato-Atsinanana pour rejoindre Anosizato.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère des Travaux publics a également annoncé l'interruption temporaire de la circulation sur le tronçon reliant la station Shell de Fasan'ny Karana (PK 1+300) au rond-point d'Anosizato (PK 3+000), durant toute la journée du 31 juillet. En revanche, le trafic restera ouvert dans le sens rond-point d'Anosizato-Ankadimbahoaka, tandis que la RN1 demeurera pleinement accessible.

Une régulation de la circulation sera par ailleurs assurée par les services compétents au niveau du rond-point d'Anosizato dès ce jeudi, à partir de 10 h 30.

Les usagers redoutent déjà d'importants ralentissements sur cet axe. « Cet itinéraire est déjà régulièrement saturé en temps normal. Avec la fermeture complète d'un tronçon et la coupure partielle d'un autre, la situation risque d'être particulièrement critique, d'autant que le passage prioritaire des convois officiels pourrait accentuer les blocages », déplore Aina Rakotoaritsifa, un automobiliste.

Selon le ministère des Travaux publics, ces mesures exceptionnelles de régulation et de fermeture temporaire sont destinées à assurer la sécurité des usagers et le bon déroulement de l'événement.