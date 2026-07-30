Madagascar: Baskettball 5X5 - U14 - Le sommet national se joue sous haute surveillance

La Fédération malgache de basketball (FMBB) a officiellement lancé les championnats nationaux U14 filles et garçons, hier, lors d'une conférence de presse organisée à l'Hémicycle de l'Hôtel de Ville d'Analakely. En présence notamment du vice-président de la FMBB, Alain Ramanarivo, les organisateurs ont présenté les grandes lignes de ce rendez-vous national qui réunira les meilleurs jeunes basketteurs et basketteuses du pays.

Cette phase nationale rassemblera 88 équipes, dont 40 formations féminines et 48 masculines. La ligue d'Analamanga sera particulièrement représentée avec 12 équipes dans chacune des deux catégories. Les autres ligues régionales seront également de la partie, avec l'ambition de défendre leurs couleurs et de se mesurer aux meilleures formations nationales.

À côté de l'aspect purement sportif, la question de la sécurité constitue l'une des principales préoccupations des organisateurs.

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« Nous allons prendre les dispositions nécessaires en mettant l'accent sur la sécurité des athlètes, compte tenu de l'insécurité actuelle et des vagues de disparition. La FMBB et la ligue d'Analamanga travaillent de concert avec les Forces de l'ordre. Mais nous ne pouvons toutefois pas divulguer ici les stratégies qui seront mises en place », confie Alain Ramanarivo, vice-président de la FMBB.

Sur le plan logistique, trois terrains seront mobilisés durant la compétition. Le Gymnase de Mahamasina accueillera une partie des rencontres, tandis que deux terrains de basketball aménagés au stade Barea, à proximité du gymnase, seront également exploités.

Ce championnat permettra aux joueurs et joueuses de se confronter au plus haut niveau national, tout en offrant aux techniciens une occasion d'évaluer la progression de la relève. Entre la quête des titres nationaux, l'émergence de nouveaux talents et les impératifs de sécurité, tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce championnat U14 un rendez-vous majeur du calendrier de la FMBB.