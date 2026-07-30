Madagascar: Cybersécurité - Stellarix renforce la sécurité des données numériques

Stellarix, entreprise spécialisée dans l'hébergement de données et la gestion d'infrastructures, apporte plus d'assurance sur la qualité de ses services. Elle vient d'obtenir les certifications ISO 9001, ISO 22301 et ISO/IEC 27001.

« On a reçu les trois certifications ISO récemment, dont l'ISO 9001, qui est par rapport à la qualité de service qu'on fournit à nos clients. L'ISO 22301 se situe par rapport à la continuité de notre activité, donc aucune interruption de service. Le dernier, c'est l'ISO/IEC 27001, qui est par rapport à la sécurité de l'information. Ces distinctions offrent aux clients l'assurance d'un service fiable, d'une disponibilité continue et d'une protection renforcée de leurs données. Donc, on apporte la confiance »,

indique Jessica Velosoa, directrice des Opérations chez Stellarix Madagascar, hier, à Andranomena. Stellarix a déjà reçu la certification PCI-DSS, qui concerne tout ce qui est protection des données de paiement, auparavant.

Ces certifications ISO viennent à point nommé. Une grande partie des données africaines, y compris celles de Madagascar, est encore stockée sur des serveurs situés hors du continent. Pourtant, des entreprises locales et une grande partie de la population ne savent pas qu'il y a une possibilité d'héberger leurs données à Madagascar.

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« L'intérêt de stocker nos données ici même, c'est déjà par rapport aux latences. Quand les données sont dans le même pays, il risque d'y avoir moins de latence en termes de connectivité. L'autre avantage, c'est que les entreprises ont leurs infrastructures localement, elles peuvent avoir une visibilité complète en temps réel quand elles en auront besoin », explique Jessica Velosoa. Pour Madagascar, ces certifications signifient qu'une entreprise ou une institution n'a plus à choisir entre héberger ses données localement et bénéficier des mêmes garanties de qualité et de sécurité que dans les grandes places numériques mondiales.