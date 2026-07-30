Madagascar: Athlétisme - Sommet national pour les jeunes - Itasy et Analamanga se disputent la suprématie

La piste en tartan d'Alarobia s'apprête à accueillir la relève de l'athlétisme malgache. Pendant trois jours, du 31 juillet au 2 août, les jeunes représentants des différentes ligues de la Grande Île vont se retrouver pour se disputer les titres nationaux. Dans cette bataille, tous les regards seront notamment tournés vers Itasy et Analamanga, deux ligues qui pourraient se livrer une belle bataille pour la suprématie nationale.

Les deux camps auront à coeur de démontrer la qualité de leur formation et la richesse de leur réservoir. Sur les courses, les sauts et les lancers, chaque point pourrait compter dans la course aux premières places. Le duel entre Itasy et Analamanga promet ainsi d'animer les trois journées de compétition, même si les autres ligues auront également leur mot à dire.

La concurrence ne se limitera d'ailleurs pas à ces deux prétendants annoncés. L'édition précédente avait montré que plusieurs régions disposent d'arguments sérieux. En 2025, l'ASCUT et Vatovavy Fitovinany s'étaient notamment illustrées dans le relais 4x100 m filles, respectivement première et deuxième, sans complexe devant Analamanga. Dans les concours, Andy Jérémie avait décroché l'argent au saut en hauteur, tandis que Mikael Steve avait obtenu le bronze. Des résultats qui témoignent de l'émergence de nouveaux talents et de la densité de la concurrence nationale.

Des trouble-fêtes

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Si Itasy et Analamanga sont attendues au premier plan, la bataille pour les podiums devrait rester ouverte. Les représentants des autres ligues auront l'ambition de profiter de ce rendez-vous pour s'inviter dans la lutte et confirmer les progrès réalisés au niveau régional. La compétition pourrait ainsi réserver quelques surprises et faire émerger de nouveaux noms.

Pour les jeunes athlètes, ce championnat constitue surtout une étape importante dans leur progression. Après les compétitions organisées au sein de leurs ligues respectives, ils auront l'occasion de se mesurer aux meilleurs de leur génération sur la scène nationale.

Une expérience précieuse pour les plus jeunes et un véritable test pour ceux qui ambitionnent de franchir progressivement les différents paliers de la haute compétition. Atsinanana, Anosy, Alaotra Mangoro joueront les trouble-fêtes avec des athlètes capables de bousculer la hiérarchie.