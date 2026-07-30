Cote d'Ivoire: Basketball 5x5 - Afobasket qualifiers U18 - Les Ankoay marchent vers Abidjan

Après deux larges victoires contre la Namibie et un succès de 88-44 face au Zimbabwe, les jeunes Ankoay doivent négocier leur dernier match pour officialiser leur présence à Abidjan.

Le contrat est presque rempli pour les jeunes Ankoay. Madagascar a pratiquement fait le plein de confiance dans cette campagne qualificative en dominant largement ses adversaires. Après avoir surclassé la Namibie au match aller sur le score sans appel de 115-31, la sélection malgache a remis ça lors de la manche retour, avec une nouvelle démonstration de force conclue sur le score de 111-33.

Mais avant de penser à Abidjan, les jeunes Ankoay doivent encore franchir un dernier obstacle. Il s'agit du Zimbabwe, pays hôte de cette campagne qualificative. Une équipe que les Ankoay ont déjà dominée le 27 juillet, en s'imposant largement sur le score de 88-44. Une avance confortable qui place Madagascar en position idéale avant la dernière confrontation ce soir.

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En théorie, les jeunes Ankoay ont déjà leur place à Abidjan. Pour espérer renverser la situation et passer devant Madagascar, les Zimbabwéens devront combler un déficit de 44 points. Une mission qui paraît particulièrement difficile au regard de la dynamique actuelle des deux équipes. Avec deux succès de très grande ampleur face à la Namibie et une victoire de 44 points de différence contre le Zimbabwe, Madagascar possède une marge confortable avant cette ultime confrontation.

Éviter tout relâchement

La prudence reste toutefois de mise. Le staff malgache devra maintenir ses joueurs concentrés jusqu'au coup de sifflet final et éviter tout relâchement. L'objectif est clair : terminer cette campagne qualificative sur une nouvelle victoire et décrocher officiellement le précieux sésame pour Abidjan.

Pour Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique nationale (DTN) de la Fédération malgache de basketball, la qualification est désormais à portée de main. « La victoire obtenue lors de la première confrontation contre le Zimbabwe a considérablement renforcé les chances malgaches. Il appartient maintenant aux jeunes Ankoay de saisir cette opportunité et de confirmer leur billet pour Abidjan », confie le DTN.

Le rendez-vous du 30 juillet revêt donc une importance particulière. Une nouvelle victoire permettrait aux jeunes Ankoay de valider une campagne presque parfaite et de confirmer leur montée en puissance.

À quelques heures de cette dernière explication, Madagascar semble avoir toutes les cartes en main. La défense, l'adresse et la confiance accumulées au fil des rencontres constituent autant d'atouts pour les jeunes Ankoay. Il leur reste désormais à conclure le travail et à transformer cette dynamique en qualification pour l'Afrobasket U18 2026.