Madagascar: Football - Qualifications CAN - Passage éclair du coach Corentin Martins

Le sélectionneur des Barea, Corentin Martins, est passé à Madagascar du jeudi au lundi. Le technicien franco-portugais a assisté à la finale de la Coupe de Madagascar remportée par le FC Rouge, vainqueur de l'AS Sainte-Anne samedi au By-Pass. Le premier responsable de l'équipe nationale A a encore préféré ne rien répondre aux questions des journalistes, alors que l'évolution de la préparation des Barea, à moins de deux mois du coup d'envoi de la phase qualificative à la Coupe d'Afrique des nations 2027, intéresse toujours les passionnés du ballon rond malgache.

Le bilan du match unique de préparation durant la fenêtre FIFA, au mois de mars, contre le Maroc a été catastrophique (0-4). Une seule et unique nouvelle recrue, le gardien de but du Blagnac FC en Nationale 3, ou 5e division, Ilam Djaliane, a été sollicitée pour renforcer le groupe. Le sélectionneur a eu du mal à trouver de nouveaux éléments potentiels pour apporter une retouche à l'équipe, la plupart des expatriés cadres ayant apparemment plafonné.

« Corentin Martins a assisté à la finale de la Coupe, et a juste observé le niveau des joueurs des équipes finalistes, tous des clubs de quartiers (...) Il est passé quelques jours pour discuter plutôt de la préparation du prochain stage en vue de la phase qualificative à la CAN », a soufflé une source auprès de la fédération, qui a préféré garder l'anonymat.

Les Barea débuteront contre les Black Stars nigérians à l'extérieur, puis contre la Tanzanie, prévu à domicile, entre le 26 septembre et le 6 octobre.

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