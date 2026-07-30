Lesotho: Intégrer le pays à l'économie mondiale

L'usine Nien Hsing Garments à la fin de la journée de travail.

Comment un petit pays a misé sur le commerce, la discipline et le travail de milliers de femmes pour devenir l'un des principaux exportateurs africains de vêtements

Chaque mercredi matin, à 7 heures précises, les portes de la salle de réunion du ministère du Commerce et de l'Industrie se refermaient. Quiconque arrivait en retard devait rester à l'extérieur.

Pas de longs discours ni d'excuses bureaucratiques. Autour de la table prenaient place le ministre du Commerce, le secrétaire permanent, les directeurs des administrations concernées, les responsables des services publics, des représentants de l'immigration, des banques, des propriétaires d'usines et des syndicats. Pendant une heure, chaque semaine, la politique cédait la place à la recherche de solutions autour d'une question centrale : qu'est-ce qui empêchait les usines du Lesotho de se développer ?

« Il y avait une seule règle », se souvient l'ancien ministre du Commerce, Mpho Malie. « Une fois la réunion commencée, personne n'était autorisé à entrer. Toute interruption aurait nui à notre travail. Cette salle de réunion était une véritable salle de commandement dédiée au développement industriel du Lesotho. »

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À l'aube des années 2000, ce petit royaume enclavé disposait d'un marché intérieur limité et d'une économie reposant principalement sur l'agriculture de subsistance, les transferts de fonds des travailleurs expatriés et l'emploi public. Pourtant, en quelques années seulement, le nombre de salariés de l'industrie textile et de l'habillement est passé d'environ 17 000 à près de 54 000, selon Mpho Malie. Les vêtements sont ainsi devenus le principal employeur du secteur privé et l'une des premières sources de recettes d'exportation du pays.

Le principal moteur de cette transformation fut l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui accordait aux pays africains éligibles un accès en franchise de droits au marché américain. Mais, pour Mpho Malie, l'AGOA n'explique pas à elle seule ce succès.

« L'AGOA a créé l'opportunité. C'est nous qui avons mis en place le système. »

Un système qui a profondément transformé la vie de milliers de femmes basotho, dont beaucoup ignoraient tout de cet accord commercial, mais dont les moyens de subsistance en dépendaient directement.

Les femmes derrière les exportations

Originaire de Botha-Bothe, Tokelo Thabane a quitté son village natal à la recherche d'un emploi. Dix ans plus tard, elle travaille chez Global International, une usine spécialisée dans la fabrication de jeans destinés à des marques internationales et régionales.

Comme beaucoup d'ouvrières, elle a occupé plusieurs postes au sein de l'entreprise, développant au fil des années une solide expérience. Lorsqu'elle aperçoit un jean Redbat dans un centre commercial, elle ne peut s'empêcher de sourire.

« C'est nous qui fabriquons les jeans Redbat », affirme-t-elle avec fierté.

« Quand je vois ces grandes marques vendues à des prix élevés, je souris toujours, parce que je sais qu'elles sont le fruit de notre travail. »

Comme nombre de ses collègues, son salaire permet également de subvenir aux besoins de plusieurs membres de sa famille restés au village.

« Mon salaire n'a jamais été suffisant, mais j'ai appris à bien gérer mon budget pour soutenir plusieurs familles », explique-t-elle.

Construire une industrie, pas seulement des usines

Très vite, les autorités comprennent qu'un simple accord commercial ne suffira pas à attirer les investisseurs.

Les usines ont besoin d'électricité et d'eau en permanence, de procédures d'immigration efficaces, de permis de travail délivrés rapidement, d'un accès aux devises étrangères et d'administrations capables de résoudre les problèmes sans délai.

« Chaque mercredi, chaque difficulté avait un responsable désigné. Nous ne voulions pas d'explications, nous voulions des solutions », résume Mpho Malie.

Les syndicats, les industriels et les représentants du gouvernement se retrouvaient autour de la même table. Nombre des investisseurs étaient originaires de Taïwan, et plusieurs d'entre eux ont ensuite recommandé le Lesotho à leurs partenaires internationaux, convaincus par la capacité des administrations à travailler de manière coordonnée.

L'un des plus grands succès fut l'obtention d'un investissement de **100 millions de dollars** dans la production de denim, alors même que le pays était en concurrence avec l'Eswatini voisin.

Les résultats furent spectaculaires. Une étude menée par Anandita Dhaka, de l'University College London, montre qu'en 2020, le textile représentait près de 19,2 % du PIB du Lesotho. À son apogée, le secteur générait environ **60 % des exportations nationales** et favorisait une forte progression de l'emploi féminin dans le secteur formel.

Aujourd'hui encore, l'industrie manufacturière demeure le premier employeur formel du pays. Toutefois, selon la Lesotho National Development Corporation (LNDC), les effectifs des entreprises manufacturières accompagnées par l'agence sont passés de **51 325 salariés en 2020 à 34 151 en 2024**, conséquence des fermetures d'usines, du ralentissement de la demande mondiale et de la restructuration engagée après la pandémie.

Pour Tiisetso Moremoholo, responsable de la communication de la LNDC, le défi a changé de nature.

« Notre rôle consiste désormais à accélérer la transformation structurelle de l'économie, en développant les exportations, en renforçant les capacités productives locales, en diversifiant l'industrie et en permettant au Lesotho de monter dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. »

Un salaire qui a tout changé

Pour Marethabile Qhooa, qui avait quitté sa région natale de Mafeteng dans l'espoir de trouver un avenir meilleur à Maseru, l'emploi industriel représentait avant tout une source de dignité.

« Même modeste, ce salaire a changé ma vie. Il m'a permis de subvenir aux besoins de ma famille avec dignité », confie-t-elle.

Depuis sept ans, Somafi Nyofane travaille comme contrôleuse qualité.

« L'usine a transformé ma vie. Je peux nourrir ma famille, même si couvrir les autres dépenses du quotidien reste difficile. »

Les années passées sur les chaînes de production lui ont permis d'acquérir un savoir-faire précieux.

« Le Lesotho n'est pas suffisamment reconnu. Beaucoup de gens ignorent que leurs jeans sont assemblés et cousus par des femmes et des hommes basotho. »

Lorsque les machines se sont arrêtées

La pandémie de Covid-19 a constitué le premier choc majeur subi par une industrie qui connaissait deux décennies de croissance.

Les annulations de commandes, la baisse de la consommation, l'augmentation des coûts de transport et les incertitudes entourant l'avenir de dispositifs préférentiels comme l'AGOA ont contraint de nombreuses usines à réduire leurs activités, voire à fermer.

Selon le Rapport 2025 sur la stabilité financière de la Banque centrale du Lesotho, les exportations vers les États-Unis ont reculé de 9,9 %, plus de 10 000 emplois dans le textile ont disparu et la croissance économique est tombée à 1,3 %.

L'instauration de nouveaux droits de douane par le président américain Donald Trump a aggravé la situation. Un tarif de **50 %** avait d'abord été appliqué avant d'être ramené à 15 % dans le cadre d'un mécanisme de réciprocité.

Si l'AGOA a été prolongé jusqu'en décembre 2026, les inquiétudes persistent. Selon une analyse de l'Overseas Development Institute, les renouvellements successifs de courte durée entretiennent une forte incertitude pour les investisseurs et pénalisent particulièrement les femmes, largement majoritaires dans l'industrie de l'habillement.

Lorsque la production ralentit, ce sont elles qui paient le prix le plus élevé, puisqu'elles constituent souvent la principale source de revenus de familles élargies.

Pour Tiisetso Moremoholo, l'enjeu dépasse désormais la simple attraction des investisseurs.

« Notre ambition s'inscrit dans un contexte difficile marqué par le recul de l'emploi. Les effectifs des entreprises manufacturières accompagnées sont passés de 51 325 salariés en 2020 à 34 151 en 2024. Cette réalité nous a conduits à faire évoluer la LNDC pour qu'elle devienne un véritable moteur de la transformation structurelle de l'économie, plutôt qu'un simple facilitateur des investissements. »

L'espoir malgré les difficultés

À l'extérieur des usines, la crise est bien visible.

Après 17 années passées dans l'industrie du vêtement, Selloane Shemane a récemment perdu son emploi. Chaque matin, elle rejoint des dizaines d'anciens ouvriers devant les portails des usines, dans l'espoir qu'un contremaître fasse appel à des travailleurs possédant leur expérience.

« Pendant dix-sept ans, cette industrie a fait vivre ma famille. Aujourd'hui, de nombreuses usines ont fermé et nous faisons la queue dans l'espoir d'être rappelés. »

Pour Tsepang Makakole, représentant du syndicat Economic Freedom Trade Union, les ouvriers du textile ont longtemps porté l'économie nationale.

« Des travailleurs peu qualifiés et faiblement rémunérés ont soutenu l'économie du Lesotho à bout de bras. »

Plus de vingt ans après l'ouverture du marché américain grâce à l'AGOA, Mpho Malie estime que le débat sur l'industrialisation de l'Afrique accorde encore trop d'importance aux accords commerciaux, au détriment des institutions capables de les faire fonctionner.

« Les investisseurs voulaient être certains que si un problème d'électricité, d'eau, d'immigration ou de permis survenait, quelqu'un le réglerait rapidement. »

Alors que les pays africains misent désormais sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), il rappelle qu'un meilleur accès aux marchés ne suffit pas à lui seul à industrialiser un pays.

« Un accord commercial ouvre une porte. Ce qui compte réellement, c'est ce que l'on fait une fois cette porte franchie. »

Si l'industrie textile du Lesotho ne connaît plus aujourd'hui la croissance spectaculaire de ses débuts, son parcours demeure riche d'enseignements : le commerce crée des opportunités, mais seules des institutions efficaces et une gouvernance coordonnée permettent de transformer ces opportunités en emplois, en exportations et en véritable développement économique.