Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2026 - Le comité d'organisation publie la liste des nominés

La septième édition de la soirée du mérite ponténégrin dénommée Ponton Awards 2026 se tiendra, le 30 août, au Rocher des âges, dans le 1er arrondissement Emery-Patrice- Lumumba. Prélude à ce rendez-vous, Gildas Bakala, président du comité d'organisation, a animé une conférence de presse le 28 juillet pour édifier le public. Présidente du jury, Me Gervie Philippe Bassintsa était à ses côtés et a dévoilé la liste des nominés.

Ponton Awards distingue les Ponténégrins méritants dans différentes catégories en lice, à savoir excellence entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idées novatrices, l'impact social et la passion ; engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation de la jeunesse et la participation au développement ; Urban sport ( Ex excellence sport) qui met en avant les idées novatrices, l'impact social et la passion ; Mathias Ngoumba ( Ex les modèles artistiques), une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promeut l'influence positive, l'orientation éducative ainsi que la création.

« Les Ponton Awards sont aujourd'hui à leur 7e édition. Grâce à l'apport des partenaires et sponsors, la soirée du mérite ponténégrin se tient chaque année en valorisant le talent et le mérite. Si de nombreux partenaires continuent à nous faire confiance, on peut cependant regretter le fait d'avoir perdu d'autres et ce n'est pas seulement Ponton Awards qui subit cela. Il faut reconnaître qu'au Congo, nous n'avons pas la culture du sponsoring, c'est pourquoi beaucoup d'événements pourtant programmés ne se déroulent malheureusement pas ou sont simplement annulés. Nous nous évertuons de notre côté à pérenniser cet événement avec l'aide des partenaires », a dit Gildas Bakala, président du comité d'organisation.

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« La catégorie Sociétés culturelles, pendant plusieurs éditions, primait toutes ces sociétés qui ont une politique de sponsoring, de partenariat pour les événements. On s'est rendu compte, pendant deux ou trois ans, que c'étaient les mêmes sociétés qui revenaient et en trouver d'autres devenait difficile; d'où le retrait de cette catégorie », a-t-il ajouté.

Avant de dévoiler la liste des nominés, Me Gervie Philippe Bassintsa a précisé que c'est en toute impartialité et en ne privilégiant que les critères objectifs, qui mettent en avant la valorisation de l'excellence, que sont primés les lauréats de Ponton Awards.

L'ouverture des votes grand public sur toutes les plateformes spécialisées a eu lieu le 29 juillet. Des votes qui seront couplés à ceux des membres du jury, a précisé Kephane Roannh, un membre du comité d'organisation. Ainsi, le 30 août, les lauréats de Ponton Awards ont reçu leurs trophées, distinctions et présents récompensant leur mérite.

La liste des nominés de Ponton Awards 2026

Excellence Entrepreneuriat

Akwaba Tour and Travel

Cathy Gabriella

Rolshi Mbo Oppelet

Saintrick Aucelvan Pongui

Travel World

Engagement jeunesse

Fondation Kongo

Fontaine Will Aggée

Cathy Gabriella

Emi Fouka

Jessica Valerie Mamoni Goma

Mathias Ngoumba (Ex Modèles artistiques)

Durandal El Maestro

Mr Corp

Royal Évent

Urban Sports (Ex Excellence sport)

Espoir Dianzenza

Nadège Boubag (Club sportif la Colombe)