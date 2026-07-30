Congo-Brazzaville: Handball - Rajiv Ekoungoulou prend les commandes de la ligue départementale de la Cuvette

30 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La dynamique de restructuration du handball congolais enregistre une nouvelle avancée significative dans le département de la Cuvette. Réunis en assemblée générale élective le 28 juillet, au siège de la Direction départementale des Sports, les acteurs de la discipline ont scellé un nouveau chapitre pour le sport local en élisant un nouveau bureau.

À l'issue de travaux menés sous le signe de l'engagement et de la concorde, c'est Rajiv Ekoungoulou qui a été plébiscité à la tête de la ligue départementale. Passionné de handball, ancien supporter et dirigeant de clubs reconnu pour son dévouement, le nouveau président hérite de la lourde mais exaltante mission de redynamiser la discipline dans cette partie de la République. Pour y parvenir, il s'appuiera sur une équipe dirigeante diversifiée et structurée, alliant expérience et complémentarité.

Prenant la parole à l'issue de son élection, Rajiv Ekoungoulou a tenu à afficher ses ambitions. Conscient des attentes des passionnés de handball de la République, il a promis de mettre toute son expertise au service de la relance des activités sportives à travers tout le département.

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Il a également rappelé avec insistance que la réussite de ce projet sportif ne sera possible que grâce à l'implication collective et à l'apport indéfectible de chaque membre du nouveau bureau.

Avec cette élection, le handball de la Cuvette tourne une page vers l'avenir, porté par une vision claire et une équipe déterminée à redonner ses lettres de noblesse à la petite boule.

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