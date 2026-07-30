La Première Ministre, Cheffe du Gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka a reçu, mardi après-midi à la Primature, une délégation du Programme alimentaire mondial (PAM), conduite par son Directeur exécutif, Carl Skau. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et l'agence onusienne, sur les questions de sécurité alimentaire, de lutte contre la malnutrition, de développement du capital humain et de riposte contre la maladie à virus Ebola.

À l'issue de l'audience, Carl Skau a salué l'alignement du futur Plan stratégique pays 2027-2030 du PAM sur les priorités définies par le Gouvernement. Il a indiqué que son organisation entend accroître son appui à la République Démocratique du Congo, aussi bien dans la réponse à l'insécurité alimentaire que dans les initiatives visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Appuyer les cantines scolaires pour améliorer la fréquentation des écoles

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Au coeur des échanges figurait également le Programme national de cantines scolaires, récemment lancé par le Gouvernement. Le Directeur exécutif du PAM a réaffirmé la disponibilité de l'agence onusienne à accompagner la montée en puissance de cette initiative, avec l'ambition d'atteindre près d'un million d'enfants dans le cadre du prochain Plan stratégique pays (PSP).

« Le plan stratégique sur lequel le PAM travaille pour la période 2027-2030 est parfaitement aligné avec les priorités présentées par Madame la Première Ministre, notamment en matière de lutte contre la malnutrition et de développement du capital humain », a déclaré Carl Skau. Le responsable du PAM a souligné que cette nouvelle phase reposera sur un modèle de cantines scolaires approvisionnées principalement en produits locaux.

Cette approche vise à offrir aux élèves des repas nutritifs adaptés à leurs habitudes alimentaires, tout en créant des débouchés pour les petits producteurs agricoles, en générant des revenus pour les femmes impliquées dans la préparation des repas et en dynamisant les économies locales.

Un front commun contre Ebola

Les discussions ont en outre porté sur la riposte contre la maladie à virus Ebola. Carl Skau a salué les efforts déployés par le Gouvernement congolais face à l'épidémie et a réaffirmé le soutien du PAM à travers son assistance logistique, ses services de transport aérien humanitaire assurés par l'UNHAS ainsi que son appui alimentaire aux personnes affectées par la maladie, à leurs familles et aux communautés les plus touchées.

Devant la Première Ministre, le PAM a saisi l'occasion pour renouveler son engagement à accompagner le Gouvernement de la République dans la mise en oeuvre de ses priorités, en vue de renforcer la sécurité alimentaire, d'améliorer les programmes de nutrition en faveur des populations vulnérables, d'investir durablement dans le capital humain et d'apporter son appui lors d'urgences sanitaires, en l'occurrence face aux épidémies comme celle d'Ebola.