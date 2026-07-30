Congo-Kinshasa: Madimba - Cerlain Gonda remet des engrais aux jardiniers de Kimbondo pour soutenir la campagne agricole

Le Docteur Cerlain Gonda Matumona, député provincial élu de Madimba, a effectué une visite au site des jardiniers du quartier Kimbondo, dans la cité de Kimbala, où il a procédé à la remise d'un important lot d'engrais dans le cadre de la campagne agricole visant à soutenir les nobles activités de la population.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'élu provincial d'accompagner les producteurs locaux en leur fournissant des intrants agricoles destinés à améliorer les rendements des cultures maraîchères. À travers ce geste, Cerlain Gonda entend contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs de Madimba.

Sur le site, le député provincial a échangé avec les jardiniers sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien, notamment l'accès aux intrants agricoles, les défis liés à la production et la nécessité d'un meilleur accompagnement des acteurs du secteur.

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La cérémonie de remise des engrais s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, marquée par une forte mobilisation des bénéficiaires. Les jardiniers ont réservé un accueil enthousiaste à leur élu, saluant cette action qu'ils considèrent comme un appui concret à leurs activités.

Prenant la parole, l'honorable Cerlain Gonda a réaffirmé son engagement à rester à l'écoute des préoccupations de la population et à soutenir les initiatives favorisant le développement de l'agriculture locale, secteur qu'il considère comme un levier important pour la création d'emplois et la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Les bénéficiaires ont, pour leur part, exprimé leur gratitude pour ce don d'engrais, estimant qu'il permettra d'améliorer leur production et d'accroître les récoltes au cours de cette campagne agricole.

À travers cette descente de terrain, le député provincial poursuit sa politique de proximité avec les populations de Madimba, en privilégiant des actions orientées vers le développement communautaire et le soutien aux activités génératrices de revenus.