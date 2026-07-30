Congo-Kinshasa: La Quinzaine de la Femme africaine 2026 lancée sous le signe de l'autonomisation

La République démocratique du Congo a officiellement lancé, ce mardi 28 juillet, la Quinzaine de la Femme africaine 2026, en prélude à la Journée internationale de la Femme africaine célébrée le 31 juillet.

Placée sous le thème national « Droits garantis : autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC », cette édition, portée par le Ministère du Genre, Famille et Enfant, met l'accent sur l'action concrète en faveur des droits, de la justice et de l'autonomisation des femmes.

À cette occasion, la ministre du Genre, Famille et Enfant, @MichelineOMbae Kalama, a appelé à garantir aux femmes l'accès à l'éducation, à la justice, aux soins de santé, à l'entrepreneuriat, aux ressources économiques, aux nouvelles technologies et aux espaces de décision.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Quinzaine sera marquée par plusieurs activités, dont la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, le Forum des Femmes d'Impact d'Afrique, le dévoilement du Mur des souvenirs des Femmes d'Impact d'Afrique et la cérémonie des Étoile Awards.

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Une mobilisation pour faire de l'autonomisation durable des femmes et des filles un véritable levier du développement inclusif de la RDC.