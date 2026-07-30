Dans un élan de modernisation de la gestion sociale de la deuxième Institution du pays, la Questeure Adjointe de l'Assemblée Nationale, Honorable Grâce Neema a, ce lundi 27 juillet, effectué une visite d'inspection de la Polyclinique du palais du peuple, avec des experts du Ministère de la Santé. Question d'améliorer, après cette deuxième visite du genre, les conditions de travail de son personnel ainsi que celles de la réception des soins pour leurs patients, a précisé la patronne de la logistique de la Chambre basse du Parlement.

En effet, 48 heures avant cette descente, sous la supervision de l'Honorable Grâce Neema, Questeure adjointe, le Bureau de l'Assemblée Nationale a procédé à la remise officielle de deux ambulances neuves à la Polyclinique du Palais du Peuple. Preuve de la volonté des autorités d'y perpétuer l'amélioration des conditions de travail.

Dans la perspective de cimenter cette volonté affichée, le numéro un de la logistique a bénéficié de la compagnie, pour la circonstance, du Président de l'Assemblée Nationale, Honorable Aimé Boji Sangara, des premiers et deuxième Vice-Présidents, Honorables Tshilumbayi et Mboso, du Rapporteur, Honorable Jacques Djoli ainsi que de la Questeure, Honorable Chimène Poli-Poli.

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Par conséquent, ce geste fort traduit la volonté du Bureau de placer l'humain au centre des priorités institutionnelles. Les deux véhicules de marque Toyota 4x4 WD, baptisés « L'Étoile Bleue », ont été remis officiellement au Docteur Kabongo, Médecin Responsable de la Polyclinique du Palais du Peuple*, en présence d'un parterre d'agents et de cadres de l'Institution.

Il sied de souligner que ces ambulances sont entièrement équipées en intrants et matériels médicaux de première nécessité. L'objectif est clair : garantir une prise en charge rapide, sécurisée et digne des Honorables Députés Nationaux, des agents et de tous les cadres de l'Assemblée Nationale en cas d'urgence sanitaire.

En définitive, l'Honorable Grâce Neema Paininye a indiqué que cette acquisition répond à une exigence de responsabilité et de prévoyance. « Le Bureau, sous le leadership du Président de l'Assemblée Nationale, tient à ce que chaque Député et chaque agent bénéficie de soins appropriés et d'une assistance immédiate. La santé est un droit et une condition essentielle à l'accomplissement de notre mission républicaine », a-t-elle conclu.