Tunisie: Lancement le 3 août d'une consultation nationale en ligne pour réformer la formation à l'ENA

L'École Nationale d'Administration (ENA) a annoncé l'organisation d'une consultation nationale en ligne destinée aux agents publics, s'inscrivant dans le cadre du projet de réforme structurelle et globale de son système de formation, initié par la Cheffe du Gouvernement.

Dans un communiqué officiel, l'établissement explique que cette consultation vise à associer les différents intervenants à l'élaboration d'une nouvelle vision de la formation, capable de répondre au mieux aux besoins évolutifs de l'administration publique.

Les participations seront ouvertes du 3 août au 22 septembre 2026. Les agents publics souhaitant y prendre part sont invités à s'inscrire au moyen de leur adresse électronique professionnelle sur la plateforme dédiée à cet effet.

L'ENA précise que les utilisateurs déjà inscrits sur sa plateforme nationale de formation en ligne pourront accéder directement au questionnaire en utilisant leurs identifiants habituels. Quant aux nouveaux participants, ils recevront un lien et des accès par courrier électronique sur la boîte professionnelle renseignée lors de leur inscription.

Par ailleurs, l'école garantit que les avis et choix exprimés feront l'objet d'un traitement et d'une analyse strictement anonymes, assurant ainsi la confidentialité des données et la transparence des résultats.