Tunisie: Journées des Art de la Marionnette de Carthage JAMC 2027 - Ouverture des candidatures pour la 8ème édition

Le centre national d'art de la marionnette a annoncé l'ouverture des candidatures pour la 8ème édition des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage (JAMC), qui se tiendra du 20 au 26 mars 2027 à la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2026.

Les compagnies de théâtre de marionnettes sont invitées à soumettre leurs candidatures avec des spectacles destinés à tous les publics, qu'il s'agisse des enfants et des familles, des adolescents, des jeunes ou des adultes.

JAMC 2027 festival accueillera des représentations dans différents espaces, notamment en salle et en plein air, à travers des spectacles de rue, reflétant ainsi la diversité des formes d'expression du théâtre de marionnettes.

Les organisateurs mettront à la disposition des compagnies sélectionnées l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la présentation de leurs spectacles.

A travers cette nouvelle édition, qui invite à découvrir la magie des arts de la marionnette du monde entier au coeur de la Tunisie, les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage entendent poursuivre leur mission de promotion de l'art de la marionnette, en favorisant les échanges entre les créateurs et en offrant au public une programmation ouverte sur la diversité des expériences artistiques contemporaines.