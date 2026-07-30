Tunisie: Mobiliser l'épargne de la diaspora - Instaurer des mécanismes financiers innovants

L'instauration de mécanismes financiers innovants a été jugée essentielle par la Directrice Générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) Néjia Gharbi, afin de mieux orienter les transferts financiers des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) vers des investissements créateurs de valeur, générateurs d'emplois et porteurs d'impact dans les régions.

Intervenant lors des Journées régionales des Tunisiens à l'étranger, organisées par l'Office des Tunisiens à l'Étranger (OTE), Gharbi a souligné, le 29 juillet 2026 à Tunis, l'urgence de transformer ces flux financiers en leviers de développement économique durable.

Gharbi a rappelé le rôle de la CDC en tant qu'investisseur public engagé dans la mobilisation de ressources au service du développement économique durable et de la réduction des disparités régionales. Pour concrétiser cette vision, la CDC s'appuie notamment sur le programme « WATANI », mis en oeuvre en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD) et Expertise France.

Ce programme a pour objectif de renforcer la contribution de la diaspora au développement local en facilitant l'accès à l'information et en accompagnant les initiatives entrepreneuriales à fort impact.

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Selon Gharbi, la réussite de cette stratégie repose sur le développement d'un écosystème financier inclusif, capable d'offrir aux TRE des solutions d'investissement adaptées, transparentes et sécurisées, tout en optimisant la coordination entre les acteurs publics et privés.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de quatre séminaires régionaux consacrés à l'investissement au profit des Tunisiens résidant à l'étranger, organisés par l'OTE du 23 juillet au 6 août 2026.

Après une première étape à Tataouine (23 juillet) et une rencontre à Tunis (29 juillet), le cycle se poursuivra à Bizerte le 4 août, pour s'achever à Kairouan le 6 août. Ces rencontres visent à encourager activement la diaspora à créer des projets et à investir dans les différentes régions du pays pour un développement plus équilibré.