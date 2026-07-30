Tunisie: L'ISTEUB lance une nouvelle licence nationale en ingénierie de l'eau et de l'environnement

Face à l'urgence climatique et aux tensions croissantes sur les ressources naturelles, l'Institut Supérieur des Technologies de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Bâtiment (ISTEUB) enrichit son offre académique. L'établissement vient d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle licence nationale spécialisée en ingénierie de l'eau et de l'environnement. Cette initiative s'inscrit dans une démarche stratégique visant à former une nouvelle génération d'experts capables d'apporter des réponses concrètes aux défis de la gestion hydrique et de la préservation des écosystèmes.

Une formation complète au coeur des enjeux écologiques

Ce nouveau parcours universitaire ambitionne d'armer les étudiants de compétences scientifiques et techniques de haut niveau. Les diplômés seront appelés à jouer un rôle clé dans l'optimisation des ressources en eau, la conception d'aménagements hydrauliques durables, la prévention des risques d'inondation et l'appui au développement territorial.

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Pour y parvenir, le programme propose un cursus équilibré qui conjugue théorie et pratique. Les enseignements couvrent des domaines fondamentaux comme l'hydraulique, l'hydrologie, le traitement des eaux et les études d'impact environnemental. La formation intègre également des outils technologiques de pointe, notamment les systèmes d'information géographique, la modélisation hydraulique et l'application des processus BIM aux infrastructures d'eau, sans oublier les aspects liés à la topographie, la géotechnique, la gestion de projet et les normes QHSE.

Débouchés et perspectives professionnelles

Accessible aux titulaires d'un baccalauréat scientifique (Sciences expérimentales, Mathématiques et Sciences techniques), cette licence offre de larges horizons d'avenir. Les diplômés auront la possibilité de poursuivre leur cursus universitaire en master ou d'intégrer de grandes écoles d'ingénieurs.

Ceux qui souhaitent s'insérer directement sur le marché du travail pourront prétendre à des postes variés au sein des bureaux d'études, des entreprises de BTP spécialisées dans les ouvrages hydrauliques, des sociétés du secteur de l'eau ou encore des administrations publiques et collectivités locales. Afin de garantir un encadrement de qualité, l'ISTEUB a fixé le nombre de places à 45 pour cette première promotion.