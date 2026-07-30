Tunisie: France - Un Tunisien condamné à un an de prison ferme pour un départ d'incendie à Toulon

Le tribunal correctionnel de Toulon a condamné un ressortissant tunisien de 39 ans à une peine de 12 mois de prison ferme, assortie d'une interdiction du territoire français (ITF) pendant cinq ans. L'homme est reconnu coupable d'avoir déclenché un incendie à proximité d'un grand centre commercial de la ville.

L'information a été rapportée par Chokri Dahech, directeur de la station de radio EuroMagreb basée à Marseille, lors d'une intervention téléphonique sur une radio privée.

Selon les précisions apportées par Dahech, le trentenaire résidait en situation régulière en France. Lors de sa garde à vue, il a affirmé aux forces de l'ordre qu'il n'avait aucune intention malveillante et qu'il ne s'agissait pas d'un acte volontaire.

Malgré ses déclarations, la justice s'est montrée particulièrement ferme. La sévérité du jugement s'inscrit dans un contexte météo sous haute tension en France, alors que le pays fait face à une vague de chaleur extrême ayant déjà provoqué de multiples départs de feux sur l'ensemble du territoire.