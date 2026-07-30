Tunisie: Eau en bouteille - Hausse ou pas de hausse des prix ? Les grandes surfaces répondent

Aucune augmentation des prix de l'eau minérale en bouteille ni de la viande de volaille n'a été enregistrée récemment, a affirmé le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour.

Intervenant ce jeudi sur Jawhara FM, Hédi Baccour a indiqué que l'approvisionnement des grandes surfaces commerciales se poursuit normalement, avec des livraisons quotidiennes effectuées dès les premières heures d'ouverture.

Il a toutefois reconnu que la récente vague de chaleur exceptionnelle, accompagnée de coupures d'électricité, a perturbé le rythme de production de certains secteurs, alors que la consommation a enregistré une hausse durant cette période.

Coordination avec le ministère du Commerce

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Le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces a également évoqué une coordination permanente avec le ministère du Commerce afin de limiter les pressions sur les prix et garantir la disponibilité des produits.

Selon lui, toute éventuelle augmentation tarifaire est décidée en concertation avec les autorités compétentes et intervient généralement lorsque les coûts des matières premières ou des produits de consommation connaissent une hausse, notamment dans le secteur de la viande de volaille.

Revenant sur les conséquences des coupures d'électricité enregistrées durant la vague de chaleur, Hédi Baccour a assuré qu'aucun dégât majeur n'a été constaté dans les grandes surfaces commerciales.

Il a expliqué que les enseignes ont eu recours à des groupes électrogènes afin d'assurer la continuité de leurs activités et préserver les produits stockés.

La Tunisie compte actuellement près de 330 espaces commerciaux, employant environ 10 000 personnes. Près de 80 % de ces commerces sont implantés dans les grandes villes, selon les chiffres avancés par le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces.