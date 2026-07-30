Tunisie: Oeufs - Le régime Tayibat accusé d'avoir aggravé la crise

Le secteur avicole continue de faire face à de fortes difficultés en Tunisie. Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui, a indiqué que la filière des oeufs traverse depuis plusieurs semaines une crise marquée par un effondrement des prix, conséquence d'une baisse de la demande face à une abondance de la production.

Intervenant ce jeudi 30 juillet 2026 sur Jawhara FM, Ibrahim Nefzaoui a estimé que la situation a été davantage compliquée par "le régime Tayibat", un programme alimentaire promu par un médecin égyptien, qui aurait contribué, selon lui, à une baisse supplémentaire de la consommation des oeufs.

Le prix des oeufs avait chuté avant la vague de chaleur

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles a précisé que le prix des oeufs avait atteint un niveau très bas, avec une boîte de quatre oeufs vendue autour de 400 millimes. Il a toutefois indiqué qu'une amélioration avait commencé à se dessiner avant l'arrivée de la récente vague de chaleur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette reprise a néanmoins été freinée par les conditions climatiques exceptionnelles et les coupures d'électricité, qui ont provoqué d'importantes pertes pour les professionnels du secteur. Ces pertes sont estimées à environ 50 %, selon ses déclarations.

Concernant les prix de la volaille, Ibrahim Nefzaoui a assuré qu'aucune augmentation officielle n'a été décidée jusqu'à présent, malgré les tensions liées à un manque enregistré sur le marché.

Il a expliqué que les prix restent fixés selon le mécanisme de référence actuellement en vigueur, dont l'échéance est prévue le 9 août prochain. À cette date, une nouvelle évaluation de la situation du secteur sera menée avec les autorités concernées afin d'examiner les éventuelles mesures à prendre.

Entre baisse de la consommation, pression sur les prix et conséquences des conditions climatiques, les professionnels du secteur appellent ainsi à un suivi rapproché de la filière avicole afin de préserver son équilibre économique.