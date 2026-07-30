Tunisie: La CTN annule ses traversées depuis le port de Civitavecchia

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) revoit son programme d'été. Amel Darghouth Belrajeb, directrice du marketing du transport de passagers au sein de la compagnie, a annoncé ce jeudi 30 juillet l'annulation de l'ensemble des traversées maritimes programmées depuis ou vers le port italien de Civitavecchia.

Intervenant ce matin sur les ondes de la Radio Nationale, la responsable a invité les passagers concernés par ces annulations à modifier leurs réservations en se réorientant vers les liaisons assurées via les ports de Gênes ou de Marseille.

Elle a tenu à rassurer la clientèle en précisant que les capacités d'accueil demeurent suffisantes pour les passagers piétons au départ de ces deux ports alternative. Des places restent également disponibles pour les voyageurs accompagnés de véhicules sur certaines traversées.

Afin de répondre à la forte demande estivale, Mme Belrejab a souligné que la CTN se tient prête à programmer une à deux traversées supplémentaires en navire roulier pour le transport de véhicules depuis le port de Gênes, entre le 1er et le 15 août prochain, en fonction de l'évolution des demandes.

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Pour effectuer ces démarches de modification ou de réservation, la compagnie rappelle aux usagers qu'ils peuvent contacter ses agences en Tunisie, consulter son site web officiel ou se rapprocher du réseau d'agences agréées à l'étranger.