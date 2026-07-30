Tunisie: Nouvelle mesure concernant les tickets restaurant au pays

Une nouvelle évolution se profile dans le système des tickets restaurant en Tunisie. Des cartes numériques destinées à remplacer les traditionnels tickets papier ont commencé à être adoptées, avec l'objectif de préserver la valeur intégrale de cet avantage pour les bénéficiaires.

Le président de la Chambre des propriétaires des grandes surfaces commerciales, Hédi Bekour, a indiqué que ce nouveau dispositif prévoit l'utilisation de cartes numériques sans l'application de la commission de 10 % actuellement prélevée sur les tickets restaurant papier.

Intervenant ce jeudi 30 juillet 2026 sur Jawhara FM, il a expliqué que, grâce à cette nouvelle formule, la valeur inscrite sur la carte numérique sera entièrement utilisable par son détenteur, contrairement au système actuel où une retenue est appliquée.

Une commission qui profite principalement aux restaurants

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Hédi Bekour a également précisé que les revenus issus de la commission de 10 % prélevée actuellement sur les tickets restaurant bénéficient essentiellement aux restaurants. Les grandes surfaces commerciales, pour leur part, ne récupèrent qu'environ 1 % de cette commission, sans compter les taxes intégrées dans le montant global de la retenue.

Cette transition vers un format numérique vise ainsi à moderniser le mécanisme des tickets restaurant, tout en répondant aux critiques liées aux frais appliqués dans le système papier. Le nouveau dispositif devrait progressivement remplacer l'ancien modèle, avec un impact attendu sur les bénéficiaires ainsi que sur les différents acteurs du secteur.