Ile Maurice: Vimal Naikeny en pole position pour succéder à Raoul Gufflet à SBM Holdings

Proche du Premier ministre et membre de son équipe de campagne lors des dernières élections générales, Vimal Naikeny (photo) a été nommé Deputy Group CEO de SBM Holdings en novembre 2025. Depuis hier, à la suite de la suspension du Group CEO, Raoul Gufflet, il assure l'intérim à la tête du groupe bancaire jusqu'à nouvel ordre. Cette situation perdurera jusqu'à la mise en place d'un comité disciplinaire chargé d'examiner les faits reprochés à Raoul Gufflet et de lui permettre de présenter sa défense.

À ce stade, aucune information officielle n'a filtré de la SBM Tower sur la nature exacte de l'enquête ayant conduit à cette suspension. Selon des sources proches du dossier, deux griefs seraient retenus contre le Group CEO suspendu. Ils découleraient d'un audit interne réalisé par le cabinet Grant Thornton, alors dirigé à Maurice par Sattar Hajee Abdoula.

Selon nos informations, un président indépendant devrait être nommé prochainement pour présider le comité disciplinaire. Celui-ci entendra les arguments des deux parties : d'un côté, l'avocat de Raoul Gufflet, qui contestera les accusations portées contre son client, et de l'autre, les représentants de l'employeur, qui chercheront à les étayer à travers les éléments recueillis et les témoignages disponibles.

Au terme des auditions, le président du comité soumettra ses recommandations au conseil d'administration de SBM Holdings, qui prendra la décision finale. «Dans ce type de dossier, il n'est pas rare qu'un dirigeant suspendu privilégie un règlement à l'amiable avec son employeur afin d'éviter qu'une décision défavorable ne remette en cause son certificat de fit and proper, un élément déterminant pour la suite de sa carrière dans le secteur bancaire», explique un avocat familier des procédures disciplinaires.

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Parallèlement, plusieurs sources indiquent qu'une fois la procédure disciplinaire achevée, Vimal Naikeny pourrait être confirmé de manière permanente au poste de Group CEO.

Un parcours académique international

Vimal Naikeny présente un profil mêlant expertise bancaire, technologies financières et gouvernance. Titulaire d'un MBA de l'Université Paris-Dauphine, d'un MSc en gestion de projets de l'Université de Maurice et d'un diplôme d'ingénieur en informatique de cette même université, il a également suivi des programmes de perfectionnement à l'Institut européen d'administration des affaires, au MIT Sloan School of Management et à la Cambridge Judge Business School.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs bancaire, technologique et des services financiers, il a notamment occupé le poste de Head of Technology and Operations au sein de Standard Bank Group, où il a supervisé les opérations technologiques et les systèmes de paiement de l'une des plus importantes banques africaines.

Avant cela, il avait été conseiller auprès de la direction de la Banque de Maurice, où il a participé à la mise en oeuvre du National Payment Switch, une infrastructure destinée à moderniser les paiements interbancaires, tout en participant aux travaux préparatoires sur la monnaie numérique de la banque centrale. Sa carrière comprend également des responsabilités chez Huawei Technologies et Emtel, où il a contribué au développement d'Emtel Cash.