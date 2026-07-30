Ile Maurice: La STC prépare le suivi de ses cargaisons pour 2026-2027

La State Trading Corporation (STC) a lancé un appel d'offres international afin de recruter un prestataire chargé de vérifier les cargaisons de produits pétroliers importées à Maurice. Le contrat couvrira la période du 1er novembre prochain au 31 octobre 2027.

Selon le bidding document, les services de vérification concerneront des volumes estimatifs de 760 000 tonnes métriques de carburants raffinés (White Oil) et de 375 000 tonnes métriques de fioul (Fuel Oil).

Pour les carburants raffinés, les importations prévues comprennent 210 000tonnes d'essence sans plomb (Unleaded Motor Gasoline - Mogas 95 RON), 240 000 tonnes de gazole (Gas Oil 10 PPM) et 310 000 tonnes de carburant d'aviation (Jet A-1). Ces produits devraient être acheminés en 22 cargaisons, avec des volumes compris entre 37 000 et 40000 tonnes métriques par cargaison. Les quantités indiquées sont assorties d'une tolérance contractuelle d'environ 25%.

Pour le fioul, le volume estimatif s'élève à 375 000 tonnes métriques. Il comprend 45 000 tonnes de HSFO 180 CST Catalytic Cracked, 190000tonnes de HSFO 180 CST Straight Run et 140 000 tonnes de HSFO 380 CST Straight Run. Ces produits seront importés en 12 cargaisons, d'un volume variant entre 28 500 et 36 000 tonnes métriques chacune, avec également une tolérance d'environ 25%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le document d'appel d'offres précise également que laSTC pourra, en fonction de ses besoins, commander des volumes supplémentaires allant jusqu'à 50 000 tonnes métriques de Marine Gas Oil (MGO) et 50 000 tonnes métriques de Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO) 0,50% Sulphur - 180 CST, avec une tolérance d'environ 25%.

Les produits concernés seront destinés aux quatre compagnies pétrolières locales (Vivo Energy Mauritius Ltd, TotalEnergies Marketing Mauritius Ltd, Engen Petroleum Mauritius Ltd et Indian Oil Mauritius Ltd) ainsi qu'au Mer Rouge Oil Storage Terminal et au Central Electricity Board, selon le document d'appel d'offres.

Pour être éligibles, les soumissionnaires devront, entre autres, démontrer qu'ils disposent des certificationsISO et des accréditations nécessaires pour les services d'inspection et de laboratoire. Ils devront également justifier d'une expérience dans des prestations similaires, fournir des références ainsi que leurs états financiers audités.

Le contrat sera attribué à l'entreprise présentant l'offre conforme la plus avantageuse financièrement, sous réserve qu'elle réponde aux critères de qualification fixés par la STC. Les entreprises intéressées devront soumettre leurs offres au plus tard le 11 août prochain.