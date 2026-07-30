Ile Maurice: La Middle Temple Association plaide pour des réformes en profondeur

30 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur Keshav Shreedam

La Middle Temple Association (Mauritius) a animé une conférence de presse ce jeudi 30 juillet 2026 afin de présenter les grandes lignes d'un mémorandum soumis à la Mauritius Bar Association (MBA), dans lequel elle formule une série de recommandations destinées à améliorer l'administration de la justice à Maurice. Ce document, porté par son président, Rashad Daureeawo Senior Counsel, fait écho aux préoccupations exprimées par de nombreux avocats, notamment les plus jeunes praticiens, confrontés à des difficultés récurrentes dans l'exercice quotidien de leur profession.

L'association déplore notamment les retards dans le traitement des affaires, les renvois répétés, les lourdeurs administratives ainsi que les difficultés rencontrées pour obtenir des documents judiciaires ou communiquer avec les greffes.

Elle préconise un renforcement de la gestion des dossiers, une meilleure coordination dans les procédures de remise en liberté sous caution et une modernisation des services judiciaires grâce au dépôt électronique des documents, à une gestion numérique des affaires et à un suivi informatisé des correspondances.

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Le mémorandum aborde également les conditions de travail des avocats. Il recommande un meilleur accompagnement des jeunes membres du Barreau, davantage de mentorat, des mesures contre les comportements intimidants, l'amélioration des infrastructures des tribunaux, un soutien accru au bien-être des praticiens ainsi qu'une réflexion sur l'intégration éthique de l'intelligence artificielle dans le système judiciaire.

L'association affirme vouloir favoriser un dialogue constructif avec l'ensemble des institutions afin de renforcer l'efficacité, l'accès à la justice et la confiance du public dans l'État de droit.

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