Ile Maurice: Anil Bachoo rassure sur les médicaments et mise sur une prise en charge plus adaptée des personnes âgées

Lors de l'inauguration de la troisième unité Acute Care of the Elderly (ACE Ward) à l'hôpital Victoria, Candos, le jeudi 30 juillet 2026, le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a été interrogé sur la disponibilité de certains médicaments dans les établissements de santé. Il a assuré que son ministère suit la situation de près, précisant qu'environ 95 % des médicaments nécessaires sont actuellement disponibles.

Selon lui, les difficultés concernent principalement certains produits spécifiques qui ne sont parfois plus fabriqués ou pour lesquels les appels d'offres n'aboutissent pas. «Quand un produit n'est plus disponible, nous devons chercher des alternatives», a-t-il expliqué, tout en rassurant la population sur les démarches entreprises concernant les médicaments restants.

Cette déclaration intervient alors que le ministère de la Santé poursuit ses efforts pour adapter les services hospitaliers aux nouveaux besoins de la population. À l'hôpital Victoria, une troisième unité ACE a été inaugurée afin d'offrir aux personnes âgées des soins plus spécialisés, dans un environnement pensé pour leurs besoins particuliers. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large du système de santé, alors que Maurice fait face aux défis liés au vieillissement de sa population.

Présidée par le ministre Anil Bachoo, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Agro-industrie, de la pêche et de l'économie bleue, Arvin Boolell, de la junior minister de la Santé, Anishta Babooram, ainsi que de la Chief Whip Stéphanie Anquetil.

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Des soins adaptés aux réalités des aînés

Pour le ministre de la Santé et du bien-être, la création de ces unités répond à une nécessité : permettre aux personnes âgées de bénéficier d'une prise en charge qui tient compte de leurs fragilités et de leurs besoins. «Nous voulions donner aux personnes âgées les traitements dont elles ont besoin. Quand les personnes âgées arrivent à l'hôpital, elles ont parfois des problèmes spécifiques et, lorsqu'elles sont mélangées avec les autres patients dans les salles générales, elles ne reçoivent pas toujours l'attention adaptée à leur situation», a-t-il expliqué.

Une approche centrée sur le patient et sa famille

Au-delà de l'aspect médical, cette troisième ACE Ward mise sur une prise en charge plus humaine. Parmi les éléments mis en avant figure la création d'une family meeting room, un espace aménagé pour faciliter les échanges entre les équipes médicales et les familles, considérées comme des partenaires importants dans le parcours de soins des personnes âgées. Cette salle permettra aux proches d'échanger dans un cadre plus approprié concernant l'évolution de l'état de santé du patient, les traitements proposés ainsi que les différentes étapes de son accompagnement.

Un guide intitulé Acute Care of Elderly (ACE) Wards - Standard Operating Procedure a également été élaboré à l'intention du personnel soignant. Ce document sert de référence afin d'aider les équipes à assurer une prise en charge structurée, avec des procédures adaptées aux besoins des patients âgés.

Pour Arvin Boolell, cette initiative démontre une évolution concrète dans la manière d'aborder les soins de santé. Il a insisté sur l'importance de mettre en place des services spécialisés qui répondent aux attentes de la population. «Ce ne sont pas seulement des paroles, ce sont des initiatives visibles et tangibles pour le bien-être du pays», a-t-il souligné.