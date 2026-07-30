Ile Maurice: Rodrigues - Le plan anti-marée noire en cours de révision

Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a annoncé, mardi à l'Assemblée nationale, que le Rodrigues Oil Spill Contingency Plan, élaboré en 2009, est actuellement en cours de révision afin d'être aligné sur le nouveau National Oil Spill Contingency Plan 2025. Il répondait à une question du deuxième député de Rodrigues, Francisco François.

Le ministre a indiqué que le trafic maritime dans les eaux mauriciennes a augmenté de 62 % entre 2020 et 2025, avec une nouvelle hausse de 5,7 % enregistrée entre janvier et juin 2026. Au total, 3 210 navires ont transité dans la région en mai 2026. Cette augmentation est notamment attribuée aux perturbations des routes maritimes internationales liées au conflit au Moyen-Orient et au recours accru à la route du cap de BonneEspérance, ce qui accroît les risques de pollution par hydrocarbures.

Rajesh Bhagwan a rappelé que le National Oil Spill Contingency Plan, adopté en 2003, a été révisé en 2025 et approuvé par le gouvernement en mars 2026. Ce nouveau plan couvre l'ensemble de la zone économique exclusive de Maurice, y compris Rodrigues, et prévoit une réponse coordonnée en fonction de la sensibilité environnementale des zones touchées ainsi que des études avant et après une éventuelle marée noire afin de faciliter les demandes d'indemnisation.

Le ministre a également dressé le bilan des mesures déjà mises en oeuvre depuis la catastrophe du MV Wakashio en 2020. Celles-ci comprennent l'élaboration de plusieurs plans de gestion avec l'appui de l'Agence française de développement, des formations organisées par l'Organisation maritime internationale à Rodrigues, la réalisation d'un atlas de sensibilité côtière en 2025 ainsi que des formations supplémentaires destinées aux officiers rodriguais.

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Enfin, une mission technique se déroulera à Rodrigues du 29 juillet au 8 août 2026 afin de finaliser la révision du plan d'intervention, d'évaluer les équipements disponibles, d'identifier les besoins supplémentaires et de former une centaine de représentants de la société civile, des ONG, des pêcheurs, des collectivités locales, du secteur privé et des médias. Par ailleurs, la Mauritius Ports Authority étudie le redéploiement d'équipements antipollution vers Port-Mathurin après l'échec d'un appel d'offres lancé en mai 2026.