Ile Maurice: Agrovoltaïque - 52 projets soumis dans le cadre du deuxième appel à manifestation d'intérêt

Répondant à une question du député Ram Etwareea, le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, a indiqué mardi à l'Assemblée nationale que 52 projets agrovoltaïques ont été soumis dans le cadre du deuxième Call for Expression of Interest (CEOI), lancé en décembre 2025.

Le ministre a précisé que ces 52 demandes représentent une capacité totale de 140,9 MW, soit plus de trois fois la capacité atteinte depuis l'entrée en fonction du gouvernement. Il a également annoncé qu'un mécanisme accéléré a été mis en place afin de traiter les demandes de permis de conversion des terres dans un délai de 15 jours, en collaboration avec le ministère de l'Énergie et des services publics ainsi que les autres parties concernées.

S'agissant du premier CEOI, Arvin Boolell a indiqué que 60 lettres d'intention ont été délivrées durant l'exercice financier 2025-2026. Parmi elles, 25 accords de raccordement ont déjà été signés, représentant une capacité de 101 MW, tandis que les 35 autres dossiers sont toujours à l'étude par le Central Electricity Board.

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Concernant le deuxième CEOI, 35 lettres d'intention ont été émises en février 2026 pour une capacité de 115 MW. Vingt-six accords de raccordement ont été signés en mars 2026, alors que les neuf autres demandes poursuivent leur processus d'approbation. Le ministre a précisé que ces projets n'ont pas encore été transmis à son ministère pour l'obtention des permis de conversion des terres.

Arvin Boolell a rappelé que les projets agrovoltaïques ne sont autorisés que sur des terres présentant un potentiel agricole faible à modéré et que les promoteurs doivent maintenir une activité agricole sur au moins 50 % de la superficie concernée.

Parmi les mesures d'encouragement, le gouvernement prévoit une exonération de la taxe sur la conversion des terres ainsi qu'un tarif préférentiel de Rs 5 par kWh pour le CEOI 1 et de Rs 6,21 par kWh pour le CEOI 2, contre Rs 4,20 par kWh dans les autres programmes solaires.