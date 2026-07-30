Ile Maurice: La situation dans nos réservoirs est préoccupante

30 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

La situation de nos réservoirs est devenue préoccupante dans l'ensemble du pays. La station météo prévoyait d'enregistrer environ 70 % des pluies normales durant la saison hivernale. À ce jour, seules 37 % des pluies attendues ont été enregistrées, soit un déficit particulièrement important.

Mare-aux-Vacoas, principal réservoir du pays, n'est qu'à 41 % de sa capacité. Si les pluies demeurent insuffisantes dans les prochaines semaines, il pourrait être à sec dès septembre. La situation est également critique à La Nicolière, qui alimente le nord du pays. Au rythme actuel, il pourrait être à sec d'ici octobre.

Le déficit de pluies affectant sérieusement les réserves stratégiques du pays à l'approche de l'été, période de forte consommation, une gestion plus rigoureuse de l'eau est devenu indispensable pour préserver les stocks disponibles le plus longtemps possible.

Les autorités travaillent ainsi sur des restrictions de l'eau potable pour les centres de lavage de véhicules (car wash) ; l'usage de nettoyeurs à haute pression pour le lavage de véhicules, bâtiments, cours et allées ; et des formes d'irrigation non essentielles, afin de préserver l'eau potable pour les usages domestiques prioritaires.

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La CWA, dans un communiqué, émis hier, indique que chaque litre d'eau économisé aujourd'hui contribuera à préserver les réserves pour les mois à venir. Ces mesures préventives visent à garantir la continuité de l'approvisionnement en eau potable pour la population, tout en anticipant les besoins de la prochaine saison estivale. D'autres communiqués suivront pour fournir davantage de détails sur les mesures qui seront mises en oeuvre.

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