Ile Maurice: Sécurité alimentaire - 10 000 plants seront distribués gratuitement

Le ministre de l'Agroindustrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, a annoncé, mardi à l'Assemblée nationale, que 10 000 plants en pots seront distribués gratuitement au public durant l'exercice financier 2026-2027 afin d'encourager la production alimentaire locale. Il répondait à une question du député Shridhur Jugurnauth.

Le ministre a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la politique gouvernementale Produce what we eat and eat what we produce, visant à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir la consommation de fruits et légumes cultivés localement.

Arvin Boolell a indiqué que son ministère met déjà en oeuvre plusieurs programmes de production et de distribution de plants destinés notamment aux familles vulnérables, aux établissements scolaires, aux groupes communautaires ainsi qu'aux institutions publiques. Entre juillet 2025 et juin 2026, 2 201 plants fruitiers ont ainsi été distribués gratuitement.

Par ailleurs, 43 000 arbres fruitiers, comprenant notamment des manguiers, des litchis, des bananiers, des agrumes et des avocatiers, ont été vendus au public et aux planteurs à des prix subventionnés au cours de l'exercice financier 2025-2026.

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Le ministre a également annoncé qu'un montant initial de Rs 2 millions, prévu dans le Budget 2026-2027, sera consacré à un projet pilote de micro-jardins familiaux mis en oeuvre par le Food and Agricultural Research and Extension Institute. Cette initiative permettra à 1 000 familles de recevoir les équipements nécessaires pour créer un jardin potager à domicile.

Concernant la planification de la production agricole, Arvin Boolell a indiqué qu'un système ciblé est déjà en place pour les pommes de terre et les oignons et qu'il sera progressivement étendu à d'autres cultures, notamment les carottes, les haricots et les citrouilles.

Le ministre a ajouté que ce mécanisme s'inscrira dans la stratégie 25 by 35 Food Security, qui prévoit une meilleure planification des cultures, le recours à des outils numériques, une veille des marchés et le développement de l'agriculture contractuelle afin d'améliorer la résilience du secteur agricole et de réduire la dépendance aux importations.