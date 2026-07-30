Ile Maurice: Célébration régionale de l'innovation et de la tradition

Une étape marquante pour l'agriculture de l'océan Indien s'est déroulée à Rodrigues, le jeudi 23 juillet. La commissaire aux Affaires féminines de l'Assemblée régionale de Rodrigues, Christiane Agathe, a lancé la Foire agricole organisée par l'association Soleil Couchant, avec le réseau R.E.P.E.R.E.-OI et la Commission de la Femme, dans le cadre de la Semaine des agricultrices.

Pendant trois jours, la foire réunit des agricultrices et exposantes venues de Rodrigues mais aussi de Maurice, de La Réunion et de Mayotte. Elle se veut une plateforme privilégiée pour se rencontrer, échanger les expériences et valoriser les savoir-faire agricoles propres à chaque île de l'océan Indien. Lucille Payet, agricultrice de La Réunion a exprimé sa satisfaction : «Moi je trouve que c'est très bien. En plus on l'occasion d'échanger des idées entre les différents exposants des iles, comparer nos méthodes, comment on fait et comment on cuisine».

Dans son allocution, la Commissaire a souligné l'importance de renforcer la coopération inter-îles afin de relever ensemble les grands défis qui pèsent sur l'agriculture : les effets du changement climatique, la sécurité alimentaire et la promotion d'une agriculture durable. Elle a insisté sur la nécessité d'un travail commun pour préserver les ressources, optimiser les pratiques et encourager l'innovation.

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Elle a aussi exprimé sa gratitude envers les délégations agricoles de Mayotte, de La Réunion et de Maurice pour leur présence et leur participation à cette exposition-vente. «Leur contribution est précieuse pour le partage des connaissances et le renforcement des liens régionaux qui soutiennent la filière agricole», a-t-elle souligné.

Enfin, la Commissaire a félicité les exposants rodriguais pour leur savoir-faire, leur créativité et leur esprit d'innovation. Selon elle, leur engagement illustre le potentiel et la richesse de l'agriculture rodriguaise, capable de concilier traditions et progrès, tout en offrant des produits locaux de qualité et des solutions durables pour l'avenir.

Atelier de transformation agroalimentaire

Dans le cadre de la Semaine des agricultrices, un atelier pratique de transformation agroalimentaire a été animé par Vanessa Lebreton, entrepreneuse agroalimentaire et membre du R.E.P.E.R.E.-OI de La Réunion. Elle a guidé les participants à travers un apprentissage pratique lors d'une session destinée à favoriser l'esprit de curiosité, le partage et une profonde appréciation des ingrédients locaux.

Deux méthodes de préparation de sirop de citron ont été présentées et testées. Dans la première, les participants ont utilisé du jus de citron fraîchement pressé pour réaliser le sirop. Cette approche a mis en valeur un profil d'agrumes vif et net, avec une saveur franche et une couleur plus claire. Dans la deuxième, les moitiés de citron ont été coupées et mises à macérer afin d'en extraire les arômes naturels avant d'être cuites avec du sucre. Cette technique a permis d'obtenir un sirop à l'arôme plus riche, à la couleur plus intense et au corps plus ample, grâce à l'exposition prolongée des huiles et du zeste à la chaleur et au sucre.

Tout au long de l'atelier, les participants ont comparé les deux procédés côte à côte. Ils ont discuté des différences de goût, d'arôme, de couleur et de rendement, et ont appris comment chaque méthode se prête à des utilisations différentes, que ce soit pour des boissons, desserts ou applications culinaires. Cet exercice a également mis l'accent sur les compétences pratiques en transformation agroalimentaire, en montrant comment de simples ingrédients locaux peuvent être transformés en produits à valeur ajoutée.

Au-delà des aspects techniques, l'atelier a mis en avant des objectifs plus larges : valoriser les produits locaux, accroître la valeur ajoutée et renforcer l'entrepreneuriat féminin dans le secteur agroalimentaire.