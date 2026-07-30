Ile Maurice: Investir dans les jeunes pour construire le pays de demain

Alors que Maurice fait face au vieillissement de sa population et à une baisse de son taux de fécondité, investir dans les adolescents et les jeunes apparaît plus que jamais comme une priorité nationale. C'est autour de ce message qu'a été organisé le National Policy Dialogue ce jeudi 30 juillet 2026 à l'hôtel Gold Crest, à Quatre-Bornes, par le ministère de la Santé et du bien-être, en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), dans le cadre de la Journée mondiale de la population 2026.

Placée sous le thème «Investing in Adolescents and Young People: Shaping the Future of Mauritius», cette rencontre a réuni des représentants du gouvernement, des partenaires internationaux, des universitaires, des professionnels de la santé, des organisations de la société civile ainsi que des jeunes. L'objectif était d'échanger sur les défis liés à la santé des adolescents et d'identifier les priorités qui guideront la révision de la Stratégie nationale sur la santé des adolescents.

La cérémonie a été ouverte par la junior minister de la Santé et du bien-être, Anishta Babooram, qui a rappelé que «la véritable richesse d'un pays réside dans sa population, en particulier dans ses jeunes». Elle a souligné que le Budget 2026-2027 reflète l'engagement du gouvernement envers la jeunesse à travers des investissements dans l'éducation, les compétences, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, la prévention en santé et l'autonomisation des jeunes.

Une jeunesse au coeur des changements démographiques

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Maurice compte aujourd'hui environ 1,24 million d'habitants, dont plus de 326 000 jeunes âgés de 10 à 29 ans, soit plus d'un quart de la population. Cependant, le pays connaît une profonde transition démographique. Le taux de fécondité est désormais de 1,44 enfant par femme, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1, tandis que la population continue de vieillir avec près de 15 % des Mauriciens âgés de 65 ans et plus.

Pour les intervenants, cette réalité renforce l'importance d'accompagner les jeunes afin qu'ils deviennent les futurs travailleurs, entrepreneurs, parents et leaders du pays.

Priscilla Li Ying, responsable du bureau de l'UNFPA à Maurice et aux Seychelles, a rappelé que «la démographie ne se résume pas à des statistiques, mais à des personnes, à leurs aspirations et à leurs choix». Selon elle, les jeunes ne doivent pas être considérés uniquement comme des bénéficiaires des politiques publiques, mais comme des acteurs qui doivent participer aux décisions qui concernent leur avenir.

S'appuyant sur une enquête mondiale de l'UNFPA menée auprès de près de 109 000 jeunes adultes dans 73 pays, elle a expliqué que les jeunes continuent d'avoir des rêves et des projets, mais qu'ils recherchent les conditions nécessaires pour les concrétiser, notamment une stabilité financière et un emploi.

Priscilla Li Ying a également insisté sur l'importance de leur garantir un accès à des services de santé de qualité, à des informations adaptées, à un accompagnement en santé mentale et à des opportunités leur permettant de développer pleinement leur potentiel.

Des défis multiples pour les adolescents

Les discussions ont porté sur plusieurs enjeux majeurs auxquels sont confrontés les adolescents aujourd'hui, notamment la santé mentale, le bien-être émotionnel, les modes de vie sains, la prévention des maladies non transmissibles, la santé sexuelle et reproductive, le bien-être numérique ainsi que la participation des jeunes dans la société.

Les participants ont souligné que ces défis nécessitent une réponse collective impliquant les familles, les écoles, les professionnels de santé, les institutions publiques, les partenaires au développement et les jeunes eux-mêmes.

Les recommandations issues de ce dialogue serviront à alimenter la révision de la Stratégie nationale sur la santé des adolescents, afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de cette génération.

À travers cette initiative, les autorités souhaitent renforcer l'idée qu'investir dans les jeunes aujourd'hui constitue un investissement essentiel pour bâtir une île Maurice plus saine, plus résiliente et mieux préparée aux défis de demain.