Centrafrique: Installation d'un laboratoire à Obo, qui anticipe l'arrivée possible d'Ebola

En Centrafrique, la prévention contre Ebola se renforce dans les zones frontalières. Face à la circulation de la maladie dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, le ministère de la Santé multiplie les actions de surveillance et de préparation. À Obo, ville frontalière dans la préfecture du Haut-Mbomou, un laboratoire mobile de haute sécurité vient d'être installé pour améliorer la capacité de détection et de réponse rapide en cas de menace sanitaire.

Même si aucun cas d'Ebola n'est enregistré sur le territoire centrafricain, les autorités sanitaires renforcent la vigilance, notamment au niveau des frontières et dans l'ensemble de la préfecture du Haut-Mbomou. Cette nouvelle infrastructure constitue une étape importante dans le dispositif national de prévention et de riposte contre Ebola.

Avec ce laboratoire mobile, les prélèvements peuvent désormais être analysés sur place, sans être envoyés à Bangui. Un gain de temps essentiel pour détecter rapidement les cas suspects et renforcer la capacité de réponse sanitaire dans le Haut-Mbomou.

Renforcement du dispositif de prévention

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Au total, trois appareils de diagnostic sont déployés dans la région : un à Obo, un à Zemio et un autre à Mboki. Selon le ministre de la Santé de la Centrafrique, le docteur Pierre Somsé, ces laboratoires mobiles de haute sécurité, dotés d'équipements modernes, permettent de détecter plusieurs maladies infectieuses à potentiel épidémique, notamment Ebola, la variole du singe, le choléra, la fièvre jaune ou encore la dengue.

Alors que la menace Ebola se rapproche des zones frontalières, le ministère appelle la population du Haut-Mbomou à rester vigilante.

La sensibilisation des communautés reste également une priorité. En cas de symptômes inhabituels ou de doute, la population est invitée à se rendre rapidement dans un centre de santé et à suivre les conseils du personnel médical. Avec ces nouveaux équipements installés à Obo, Zemio et Mboki, la RCA renforce son dispositif de prévention et de riposte contre les maladies à potentiel épidémique.