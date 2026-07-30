Congo-Kinshasa: L'opposition maintient son ultimatum contre la révision de la Constitution

En République démocratique du Congo, la coalition de l'opposition C64 hausse le ton après l'arrêt de la Cour constitutionnelle validant, sous réserves d'interprétation, la loi sur l'organisation du référendum. Au terme d'une concertation mercredi 29 juillet, la coalition qui réunit notamment Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga dénonce ce qu'elle qualifie de « haute trahison » et réaffirme son opposition à toute révision de la Constitution.

Le texte lu par Dieudonné Bolengetenge, le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, estime que la Cour est désormais dépourvue de crédibilité et de légitimité pour avoir ouvert la voie à un changement de la Constitution. La coalition parle d'une « haute trahison » et affirme que les réserves d'interprétation formulées par la Cour prouvent, selon elle, les faiblesses du texte.

« L'arrêt de la Cour confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. La haute trahison vient d'être cristallisée par cet arrêt scélérat. La C64 rappelle que cet arrêt est une rébellion judiciaire de la Cour constitutionnelle contre le peuple souverain qui la tiendra vaincue. Le peuple congolais n'acceptera ni le contournement de la Constitution, ni la personnalisation des institutions, ni le changement de Constitution, ni le troisième mandat », déclare Dieudonné Bolengetenge.

Un nouveau rendez-vous politique le 15 août

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Pour l'opposition, il n'est pas question d'accepter ce qu'elle considère comme une tentative de personnalisation des institutions ou de préparation d'un troisième mandat. Elle appelle ses partisans à rester mobilisés et fixe un nouveau rendez-vous politique au 15 août prochain pour annoncer la suite de ses actions. Quelques heures avant cette réunion, les principaux leaders de la C64 avaient été reçus, à leur demande, par le cardinal Fridolin Ambongo.

Aucune communication officielle n'a été faite sur le contenu des échanges. Mais selon nos sources concordantes, l'archevêque de Kinshasa les a invités à demeurer engagés en faveur du dialogue, alors que l'opposition et les confessions religieuses attendent toujours la convocation officielle de ce dialogue par une ordonnance présidentielle.