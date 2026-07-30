Algérie: Qui est Khalida Boufedech, première femme élue à la présidence de l'Assemblée nationale?

Moment historique dans l'histoire politique de l'Algérie : l'Assemblée nationale populaire d'Algérie a élu à sa présidence Khalida Boufedech, qui devient ainsi la première femme présidente de l'institution. Une élection d'autant plus importante que seulement 6% des sièges sont occupés par des femmes. Élue mardi 28 juillet, Khalida Boufedech est désormais le quatrième personnage de l'État algérien.

Khalida Boufedech, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale populaire d'Algérie, est issue du Front de libération nationale (FLN), parti historique de l'indépendance et proche du président Abdelmadjid Tebboune. Députée d'Alger, son parti est arrivé en tête des législatives.

Médecin, spécialiste en allergologie et immunologie clinique, Khalida Boufedech a mené toute sa carrière professionnelle au sein de l'hôpital public. En parallèle de son parcours médical, elle a mené pendant de longues années une activité de militante au sein du FLN. Elle a déjà exercé deux mandats locaux au sein d'une assemblée populaire communale. C'est toutefois la première fois qu'elle obtient un siège à l'Assemblée nationale.

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Depuis sa fondation en 1977, c'est la première fois que l'Assemblée populaire nationale voit une femme à sa tête. Seules 25 femmes ont été élues lors des législatives début juillet, sur un total de plus de 400 sièges. Le scrutin a été notamment marqué par un taux de participation de 21%, le plus bas jamais enregistré.