Sénégal: Concours général 2026 - Le chef de l'État veut faire des filières scientifiques une priorité nationale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'engage à faire des filières scientifiques et de l'innovation une priorité nationale. C'est ce qu'il a soutenu jeudi, lors de la célébration des lauréats du Concours général 2026.

Le Sénégal a fait le choix de bâtir sa souveraineté par le savoir, sa prospérité par les mathématiques, la science, la technologie et l'innovation, sa cohésion par le respect du bien commun et son rayonnement par l'excellence.

D'ailleurs, a souligné jeudi le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, lors de la remise des distinctions aux lauréats du Concours général 2026, c'est l'une des raisons essentielles qui confortent son engagement à faire des mathématiques, des sciences, des technologies et de l'innovation une priorité nationale.

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« Bien entendu, nous ne saurions occulter les efforts remarquables au profit de l'attractivité et de la qualité de l'enseignement des mathématiques, des sciences et des technologies, notamment : la création du Lycée scientifique d'excellence de Diourbel ; le déploiement des lycées Nation-Armée pour la qualité et l'équité (LYNAQUE) ; et la mise en oeuvre de plusieurs innovations didactiques orientées vers l'amélioration des apprentissages en mathématiques, en sciences et en technologies », a-t-il dit.

Toutefois, note-t-il, les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. Pour preuve, la part des effectifs dans les séries scientifiques au niveau du secondaire général a globalement oscillé autour de 20 %, stagnant entre 21,7 % en 2020 et 21,4 % en 2025. Dans la même perspective, la part des effectifs des nouveaux inscrits en seconde S dans les effectifs de seconde a régulièrement baissé en passant de 27,5 % à 25,8 %.

« Il nous faut résolument travailler à inverser cette tendance, en privilégiant les filières scientifiques et techniques dans le cadre de la refondation du système éducatif. Mieux, ce concours national contribuera à l'instauration d'un environnement favorable à l'éclosion de l'esprit scientifique de nos élèves », a-t-il recommandé.

Pour y arriver, le président de la République estime qu'ils doivent unir toutes les forces et intelligences de la communauté éducative pour éradiquer la situation tragique de trop nombreux lycées sans terminale S1. Or, il souligne que cette série est le fleuron du système éducatif sénégalais et le creuset de l'excellence, comme les résultats des six décennies du Concours général l'ont démontré.