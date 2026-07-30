Sénégal: Concours général 2026 - Le président Bassirou Diomaye Faye érige l'école en première infrastructure stratégique du pays

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, jeudi à Dakar, la place centrale de l'éducation dans le projet de transformation du Sénégal, soutenant que « la première infrastructure stratégique d'une nation n'est ni une route, ni un port, ni un aéroport », mais bien « son école ».

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des distinctions du Concours général 2026, le chef de l'État a rendu hommage aux lauréats, tout en saluant le rôle déterminant des enseignants, des familles et de l'État dans la promotion de l'excellence.

« Derrière chaque prix décerné se trouvent un travail acharné, des enseignants dévoués, des familles engagées et une République qui n'a jamais cessé de croire en l'excellence de son système éducatif », a déclaré le président de la République.

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Selon Bassirou Diomaye Faye, les distinctions remises aux meilleurs élèves traduisent un choix de société fondé sur le mérite. « À travers chacune des distinctions remises aujourd'hui, la République affirme une conviction profonde : dans le Sénégal que nous bâtissons, le mérite demeurera toujours la voie la plus noble de l'élévation individuelle et du progrès collectif », a-t-il affirmé.

Le chef de l'État a également inscrit l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 dans une perspective dépassant le seul cadre sportif. « Le véritable héritage des Jeux olympiques de la jeunesse ne sera donc pas uniquement sportif. Il sera éducatif. Il sera civique. Il sera culturel. Il sera moral. Il sera intergénérationnel », a-t-il soutenu.

Plaçant l'éducation au coeur de la stratégie nationale de développement, le président de la République a estimé que « les décisions que nous prenons aujourd'hui dans le domaine de l'éducation détermineront la place que notre pays occupera demain parmi les grandes nations du savoir, de l'innovation et du progrès ».

Il a réaffirmé l'ambition du Sénégal de renforcer son capital humain à travers les sciences, les technologies et l'innovation. « Le Sénégal a fait le choix de bâtir sa souveraineté par le savoir, sa prospérité par les mathématiques, les sciences, la technologie et l'innovation, sa cohésion par le respect du bien commun et son rayonnement par l'excellence », a-t-il déclaré.

Évoquant les défis du système éducatif, Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa préoccupation face au recul des effectifs orientés vers les filières scientifiques. Il a relevé que « la part des nouveaux inscrits en seconde S dans les effectifs de seconde a régulièrement baissé, passant de 27,5 % à 25,8 % », appelant à « inverser cette tendance en privilégiant les séries scientifiques et techniques dans le cadre de la refondation du système éducatif ».

Le président de la République a enfin réaffirmé son engagement en faveur de l'égalité des chances, assurant que « le Sénégal que nous construisons ne laissera aucun talent au bord du chemin. C'est cette République de l'égalité des chances que nous voulons bâtir ».