Sénégal: Le président B. D. Faye - « Le pays que nous construisons ne laissera aucun talent au bord du chemin »

Le Sénégal que l'actuel gouvernement veut construire ne laissera aucun talent au bord du chemin. C'est ce qu'a souligné jeudi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors de la cérémonie de remise des distinctions aux lauréats du Concours général 2026.

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, veut faire du Sénégal une République où chaque enfant pourra dire avec fierté : « mon avenir ne dépendra pas de mon origine sociale ou de l'endroit où je suis né, mais de l'effort que je suis prêt à fournir et des opportunités que mon pays m'offre. »

Toutefois, il reconnait que cette transformation ne pourra réussir que si elle demeure profondément « inclusive ». « Le Sénégal que nous construisons ne laissera aucun talent au bord du chemin. C'est cette République de l'égalité des chances que nous voulons bâtir », a-t-il dit jeudi, lors de son discours à l'occasion de la remise des prix des lauréats du Concours général 2026.

Sur ce, il a relevé que les décisions qu'ils prendront aujourd'hui dans le domaine de l'Éducation détermineront la place que leur pays occupera demain parmi les grandes nations de savoir, d'innovation et de progrès.

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« Cette ambition inspire l'action de l'État et guide la profonde transformation engagée pour un Sénégal souverain, juste, prospère et résolument tourné vers l'avenir. En effet, l'Agenda national de transformation du Sénégal 2050 ne se limite pas à une stratégie de développement économique. Il exprime une ambition de civilisation », a-t-il soutenu.

Pour le chef de l'État, il traduit la volonté d'un peuple de prendre pleinement en main son destin, de renforcer sa souveraineté sous toutes ses formes et de préparer les générations futures à relever les défis d'un monde en profonde mutation.

« Cela m'engage à dire avec solennité que la première infrastructure stratégique d'une nation n'est ni une route, ni un port, ni un aéroport. La première infrastructure stratégique d'une nation est son école », a-t-il indiqué.

Ainsi, lorsque les historiens écriront l'histoire du Sénégal de ce premier quart du XXIe siècle, le président de la République souhaite qu'ils puissent dire qu'à cette époque, le pays a compris que la plus grande richesse d'une nation ne se trouve ni dans son sous-sol, ni dans ses infrastructures, ni dans ses statistiques. Elle réside dans l'intelligence de son peuple.

« Je souhaite qu'ils puissent écrire, en ce moment-là, que le Sénégal a fait le choix de bâtir sa souveraineté par le savoir, sa prospérité par les mathématiques, la science, la technologie et l'innovation, sa cohésion par le respect du bien commun et son rayonnement par l'excellence », a-t-il fait savoir.

D'après le président Bassirou Diomaye Faye, ce sont là autant de raisons essentielles qui confortent leur engagement à faire des mathématiques, des sciences, des technologies et de l'innovation une priorité nationale.