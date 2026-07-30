Sénégal: Colobane - Le ministère du Commerce saisit plus de 30 000 canettes de boisson BX après des alertes sur les réseaux sociaux

Le ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce a confirmé, dans un communiqué daté du 30 juillet 2026, avoir mené une opération de grande ampleur contre un dépôt de distribution de produits alimentaires jugés impropres à la consommation, à Colobane, dans la région de Dakar.

Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique avoir agi « à la suite d'alertes circulant sur les réseaux sociaux concernant la dangerosité présumée » de la boisson gazeuse de marque BX. C'est la Direction du Commerce intérieur (DCI) qui a été chargée de vérifier ces signalements.

Selon le communiqué, dès que l'alerte est tombée, les agents de la Division de la Consommation et de la Sécurité des consommateurs ont multiplié les contrôles dans les marchés et entrepôts dakarois, jusqu'à identifier ce que le ministère qualifie de « source majeure de distribution » de marchandises non conformes.

Le bilan de la saisie

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L'opération de Colobane a permis de retirer du circuit commercial des quantités importantes de denrées :

Boisson gazeuse BX : 1 278 packs, soit 30 672 canettes de 250 ml ;

Boisson sucrée BEST : 37 cartons, soit 888 bouteilles de 330 ml ;

Couscous DALIA : 429 cartons, soit 5 148 sachets d'1 kg ;

Ainsi que diverses autres denrées alimentaires jugées non conformes.

Le ministère précise que l'ensemble de ces produits a été saisi et qu'une procédure contentieuse a été ouverte contre le commerçant mis en cause.

Le ministère appelle à la vigilance

Dans son communiqué, le département dirigé affirme que « la protection de la santé publique est une priorité absolue » et assure que la DCI maintient « une surveillance accrue et sans relâche » sur l'ensemble du territoire national.

Le ministère adresse par ailleurs trois recommandations : faire preuve de vigilance lors de l'achat de denrées alimentaires ; vérifier systématiquement l'intégrité et les dates de péremption des produits ; signaler toute anomalie ou produit suspect via le Numéro Vert 800 80 77 77 .