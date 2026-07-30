Ile Maurice: Raouf Khodabaccus maintient ses accusations après la plainte du ministre Ajay Gunness

Après avoir porté plainte mardi soir au Central Criminal Investigation Department (CCID), aux Casernes centrales, contre l'activiste Raouf Khodabaccus, le ministre Ajay Gunness attend désormais les conclusions de l'enquête policière.

L'activiste a tenu à livrer sa version des faits. Raouf Khodabaccus, contacté par l'express, est revenu sur les propos qu'il avait tenus dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, à l'origine de la plainte pour diffamation déposée par le ministre. Selon lui, il a eu connaissance d'une possible augmentation du coût des travaux qui devaient être réalisés dans la résidence privée du président de la République, Dharam Gokhool. «En tant qu'activiste, je me suis fait un devoir d'informer les citoyens de la manière dont notre argent est en train d'être dépensé», a-t-il expliqué.

L'activiste affirme avoir appris que le ministre des Infrastructures nationales aurait tenu une réunion au sujet de ces rénovations et qu'un comité aurait voté en faveur de la réalisation de ces travaux, dont le coût s'élèverait à Rs 20,3 millions, contre Rs 17 millions initialement prévues. «C'est inacceptable, en temps de crise, et j'ai dénoncé cela», a-t-il ajouté, précisant que sa vidéo visait uniquement à alerter les citoyens sur un présumé gaspillage de fonds publics.