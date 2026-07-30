Ile Maurice: Résidence du haut-commissaire à Londres - Environ Rs 38 millions dépensées en loyers

Le député Nitish Beejan a interrogé le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, au sujet des dépenses liées au Haut-Commissariat de Maurice à Londres, notamment les frais d'entretien et les loyers versés entre 2015 et 2024.

Le ministre a indiqué que le gouvernement mauricien est propriétaire de trois biens immobiliers à Londres : la chancellerie et les appartements de fonction à Elvaston Place, la résidence officielle du haut-commissaire à Bramham Gardens ainsi qu'une résidence à Wimbledon Park.

S'agissant des frais d'entretien, ceux de la chancellerie, qui comprend également des appartements de fonction, se sont élevés à Rs 9 640 800 entre 2015 et 2024. Quant aux loyers versés pour le logement de l'ancien hautcommissaire, ils totalisent 612 820 livres sterling, soit environ Rs 38 millions. Ce montant n'inclut toutefois pas le loyer de l'exercice 2015-2016, les documents correspondants n'étant pas disponibles.

Le budget en cours prévoit par ailleurs des dispositions pour la rénovation de la résidence officielle du haut-commissaire. Les travaux sont estimés à Rs 9 millions, sous réserve de l'évaluation finale d'un expert chargé d'en déterminer l'ampleur.

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En réponse à une question supplémentaire sur l'occupation de la résidence officielle par l'ancien haut-commissaire, Ritish Ramful a précisé que celui-ci avait séjourné dans un logement loué d'août 2015 à septembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 5 611,67 livres sterling (environ Rs 348 000), avant d'emménager dans un appartement de fonction, qu'il a occupé jusqu'en janvier 2019.

À cette période, des problèmes de fuites d'eau et de chaudière sont apparus et n'ont pas été résolus pendant cinq ans. L'ancien hautcommissaire a donc de nouveau résidé dans un logement loué jusqu'en novembre 2024, pour un loyer mensuel de 7 367,67 livres sterling (environ Rs 457 000).

Interrogé sur l'identité de l'ancien hautcommissaire, le ministre a confirmé qu'il s'agissait de Girish Nunkoo. À une autre question concernant d'éventuelles réclamations du propriétaire pour des dommages ou des arriérés de loyer, il a indiqué qu'environ Rs 5 034 avaient été retenues sur le dépôt de garantie au titre de dommages constatés.