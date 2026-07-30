Ile Maurice: Road Development Authority - Les transferts des systèmes d'éclairage public en cours et à venir

Le député Ludovic Caserne a demandé au ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, de fournir une liste, établie par la Road Development Authority (RDA), des nouveaux systèmes d'éclairage public installés sur les autoroutes, aux passages piétons et sur les ponts, mais qui n'ont pas encore été transférés aux collectivités locales.

Il a également sollicité des précisions sur les dates prévues de transfert, les raisons des retards éventuels ainsi que le calendrier de mise en oeuvre.

Le ministre Ajay Gunness a expliqué que la RDA supervise la réalisation des infrastructures routières, y compris les installations d'éclairage public. Une fois les projets achevés, ces équipements sont transférés aux collectivités locales, qui prennent alors en charge les coûts liés à leur fonctionnement, notamment les factures d'électricité. Durant la période de garantie, généralement fixée à deux ans, la maintenance des installations d'éclairage reste à la charge des entreprises contractantes.

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Sur les dix projets achevés au cours des cinq dernières années, trois n'ont pas encore fait l'objet d'un transfert : Le fly-over de La Vigie sur l'autoroute M1 : les travaux ont débuté le 1eᣴ janvier 2024 et ont été achevés le 1eᣴ avril 2025. L'éclairage public est actuellement géré par le Central Electricity Board. L'installation de l'éclairage solaire est prévue après la période de garantie, soit d'ici avril 2027.

La passerelle piétonne de Roche-Bois audessus de l'autoroute M2, dont les travaux ont commencé le 6 février 2025 et ont pris fin le 10 octobre 2025. L'éclairage est opérationnel depuis décembre 2025. Le transfert à la collectivité locale interviendra le 10 octobre 2026, à l'issue de la période de garantie.

Les travaux de l'échangeur de Sorèze sur l'autoroute M1 ont démarré le 6 avril 2018 et se sont achevés le 21 juillet 2022. Le retard dans le transfert est attribué à des problèmes contractuels ainsi qu'à des vols de câbles. La remise de l'installation aux autorités locales est désormais prévue d'ici septembre 2026.