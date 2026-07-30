Ile Maurice: Autoroute m4 - Les paiements à l'entrepreneur seront effectués en roupies indiennes

La députée Joanna Bérenger a interrogé le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, sur le projet d'autoroute M4. Elle souhaitait obtenir des précisions sur l'échéancier annuel de remboursement des prêts, incluant le capital et les intérêts, ainsi que sur les modalités de paiement à l'entrepreneur. Elle a notamment demandé si ces paiements seraient effectués directement par la Banque d'importexport de l'Inde (Exim Bank of India) ou par le gouvernement mauricien, et dans quelle devise.

En réponse, Ajay Gunness a rappelé que l'autoroute M4 sera une voie express à deux fois deux voies d'environ 30 kilomètres reliant Forbach, sur l'autoroute M2, à Bel-Air, tout en contournant plusieurs villages. Il a indiqué qu'à la suite de la visite du Premier ministre en Inde, en septembre 2025, Maurice a obtenu une aide économique spéciale de 680 millions de dollars américains, comprenant une ligne de crédit de 432 millions de dollars américains destinée à plusieurs projets, dont l'autoroute M4.

S'agissant du financement, le ministre a précisé qu'un accord-cadre portant sur cette ligne de crédit de 432 millions de dollars américains (environ Rs 20,5 milliards) a été signé le 22 juillet 2026 avec l'Exim Bank. Toutefois, chaque projet fera l'objet d'un accord de crédit distinct en fonction de son calendrier de réalisation. L'échéancier annuel de remboursement du capital et des intérêts ne sera donc connu qu'après la signature de ces accords. Le coût estimé de l'autoroute M4 est d'environ Rs 10 milliards et les modalités de remboursement seront arrêtées lors de la finalisation du contrat de travaux.

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Concernant les paiements à l'entrepreneur, Ajay Gunness a indiqué qu'ils seront effectués directement par l'Exim Bank, en roupies indiennes, après autorisation du gouvernement mauricien. Il a également précisé que les Rs 10 milliards prévus dans le cadre du programme d'aide économique spéciale sont exclusivement destinés au projet de l'autoroute M4 et ne pourront être affectés à d'autres projets. Le ministre a enfin remercié le Premier ministre indien, Narendra Modi, ainsi que le gouvernement indien pour leur soutien financier, qu'il a qualifié d'essentiel au développement de Maurice.